The Boys: ¿Qué sucederá en la quinta temporada?

Aunque esta temporada fue lenta y de poco progreso parece cerrar las líneas que se han manejado a lo largo de todas las temporadas y por su puesto surgen nuevas dudas.¿Qué pasó en la cuarta temporada de The Boys?A lo largo de la temporada se nos mostró un elaborado plan de parte de Homelander para que los sups tuvieran ingerencia en la seguridad del país y en la Casa Blanca, un plan que logra consolidar de la mano de Sage, un nuevo elemento de The Seven.Mientras The Boys luchan por desmantelar al grupo y desenmascararlo, tambien intentan conseguir un virus que descubren puede matar sups, que se vio en Gen V al que solo tiene acceso Victoria Neuman.A-train parece redimirse ya que comienza a ayudar a The Boys y se vuelve un infiltrado.El plan de Homelander incluye matar al presidente sin embargo por culpa del equipo, esto no resulta. Neuman queda envuelta y expuesta como una sup por Homelander y se ve obligada a acercarse a The Boys para pedir ayuda para proteger a su hija, pero en el momento más inesperado aparece Butcher para mostrar que tiene nuevos poderes y acabar con ella.Que nos espera en la quinta temporadaFinalmente se conectan algunos puntos como los personajes de Gen V y un sup que nos mostraron al final de la segunda temporada.El plan de Homelander de hacerse con el poder de Estados Unidos rindió frutos y ahora está más cerca del presidente que nunca y con mucha jerarquía en la Cada Blanca.The Boys prácticamente quedó deshecho tras las jugadas de Homelander para desbaratarlo tanto emocionalmente así como atribuirles la muerte de Neuman.Butcher tiene un poder escondido que ha quedado a merced de su lado mas oscuro, además se aleja con la única dosis del virus que mata sups que nos mostraron en Gen V.Quedan algunas dudas para la quinta y última temporada:Podrá butcher con su nuevo poder detener a HomelanderCuál sera el siguiente paso de Homelander ahora en la Casa Blanca Qué decisión tomará Ryan ¿Irá contra su padre?Qué hara Homelander con SoldierboyQué pasara con Annie que parece haber podido huirQué sucederá con la hija de Neuman