Thalía lanza su álbum A mucha honra con el que demuestra su amor por la música regional mexicana

Veintisiete años después de lanzar su canción Amor a la mexicana, Thalía amplía su catálogo de música regional con un álbum dedicado al género en el que rinde un homenaje a sus raíces mexicanas, al tiempo que las fusiona con música electrónica y pop.

En A mucha honra, lanzado el viernes, Thalía creó una nueva versión de su canción, originalmente incluida en su álbum Amor a la mexicana de 1997, pero ahora más cercana a los corridos modernos.

Thalía ha seguido con atención el ascenso de la música regional mexicana a los primeros puestos de las listas de popularidad mundiales en los últimos años. Para ella es una reafirmación de la búsqueda que ha tenido en su carrera en la que ha interpretado mariachi, bolero y banda.

“Para mí es como que el círculo perfecto, cierra perfecto, esa historia que he ido narrando a través de mi música, ese orgullo mío de ser mexicana, de mis raíces, de los sonidos con los cuales crecí”, dijo Thalía en una entrevista reciente por videollamada desde Nueva York. “Es sentirse orgulloso de lo que está pasando con la música regional globalmente en este instante, pero al mismo tiempo es sentirme contenta y complacida de que he hecho algo coherente con lo que he querido narrar y contar”.

A mucha honra es también una frase de su personaje María la del Barrio de la telenovela homónima de 1995 que completó la trilogía iniciada con María Mercedes y Marimar que volvieron famosa a Thalía a nivel internacional.

“He sido muy afortunada de hacer estos personajes tan hermosos”, destacó Thalía. “Siguen arrasando, porque las novelas se siguen pasando y siguen saliendo en diferentes formatos y en diferentes plataformas”.

Los actores suelen decir que hacer una telenovela es bastante pesado, pues duran un año en rodaje y generalmente se graban de lunes a viernes. Thalía recordó esa época llena de actividad en su carrera.

“Descansaba yo creo que dos meses y ya me metía a grabar otro año entero”, apuntó. “Más salir de tour, salir de gira, era todo, grabar videos, grabar discos, todo se conjuntaba, pero la verdad que ha sido una carrera muy afortunada, de muchas oportunidades”.

Ahora, en pleno 2024, sus hijos Sabrina Sakaë de 16 años y Matthew Alejandro, quien cumple 13 años en junio, la acompañan en su labor musical, incluyendo revisar la mezcla de temas de su nuevo álbum.

“Ellos vienen y empiezan a bailar”, dijo Thalía. “Empiezan a entender la música de otra perspectiva, pero la van disfrutando como nosotros la vamos viviendo”.

Thalía en una foto promocional de su álbum A mucha honra. (Cortesía Sony Music)

Thalía dijo que sus hijos escuchan principalmente artistas alternativos, pero que no se limitan y abarcan todo tipo de género musical, como ocurre con muchos jóvenes que gracias a las plataformas de streaming pueden saltar de un género, época y estilo a otro con toda facilidad.

“Siento que estas generaciones, o esta generación, no es que esté casada con un solo estilo o con un solo artista”, afirmó Thalía. “Así es como está creciendo esta generación y a nosotros como cantantes, intérpretes o productores nos mantiene como de puntitas porque siempre hay que buscar cómo reinventarnos, cómo crecer, cómo mejorar”.

En A mucha honra Thalía tiene una colaboración con una artista de la nueva generación con Troca con Ángela Aguilar. Cuando comenzó a trabajar en su álbum hace casi dos años notó que era un tema al que le quedaría muy bien la voz de Aguilar y junto con el productor Jimmy Humilde no dudó en llamarla.

Tracklist del álbum A mucha honra de Thalía.

Portada del álbum A mucha honra de Thalía. (Cortesía Sony Music)

Otro de sus invitados es Eduin Caz de Grupo Firme en Te va a doler, un tema cuyo remix mezclado por el DJ estadounidense de origen mexicano Deorro estrenó Thalía en vivo en los Latin American Music Awards el jueves por la noche. Deorro suele incluir música regional en sus sets.

“Yo cuando oía la música de Deorro decía me encanta este arreglo, me encanta esta producción, ¿quién es?”, dijo Thalía. “Le di la canción para hacer una versión y quedó espectacular”.

Thalía grabó el álbum en el estudio YellowRoom Music de Edgar Rodríguez en Los Ángeles, al que describió como la “meca” de esta nueva ola en la música regional mexicana. Thalía también filmó videos para las canciones de su disco en esa ciudad, pero Caz se entusiasmó tanto con Te va a doler, que quiso colaborar con su parte filmando desde Mazatlán, México. El video, en el que ambos conducen autos convertibles, fue estrenado con el lanzamiento del álbum.

“Haz de cuenta que es como si lo hubiéramos filmado juntos, la verdad es que quedó espectacular”, dijo Thalía.

Por ahora no hay una fecha completa para que Thalía salga de gira, pero sí es una idea que la ilusiona.

“Me encantaría regresar, es algo que todo el tiempo me preguntan”, señaló. “Tengo que prepararme cañón para salir, yo creo que sería un show lleno de tantas canciones y de tantos momentos, desde baladas rompecorazones, desde ‘Primera Fila’, hasta Thalía la antigua, hasta Thalía ‘Amor a la mexicana’, ‘Arrasando’, ‘Piel morena’ y la de las novelas, ‘Mixtape’, regional mexicano, va a ser un show impresionante”.