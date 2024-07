Tesla no inició trámites: SE

La empresa fabricante de autos eléctricos Tesla anunció en febrero del año pasado que invertiría para construir una planta en Nuevo León, pero nunca registró ni un centavo de forma oficial, dijo la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.

"No tenemos registro de la inversión de Tesla, es lo único oficial. Lo oficial es lo que se registra, y no hay registros. Nunca han registrado inversiones, hicieron anuncios en medios, pero no han hecho ningún trámite oficial según la Ley de inversiones de México", afirmó en entrevista al término de la inauguración de la quinta edición del evento Mujer Exporta MX.

El martes pasado, el CEO de esa empresa, Elon Musk, dijo que se puso en pausa el proyecto para construir la planta en Nuevo León, argumentando incertidumbre para invertir en el país a causa de las declaraciones del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de aplicar aranceles a los autos hechos en México.

Buenrostro dijo que sobre ese asunto hay cuestiones que tienen que ver con el tipo de clientes que tiene la automotriz de Elon Musk.

"Fíjense quién es el mercado de Tesla de autos eléctricos. Es un mercado de alta gama, particular y muy pequeño. Todas las automotrices más populares y con mayor fabricación, como General Motors, siguen invirtiendo muchísimo, siguen construyendo muchísimo".

La secretaria de Economía dijo que proyectos en otros sectores no tuvieron impacto por el anuncio de Tesla; al contrario, los anuncios de inversión son mayores al año pasado.

"En el primer trimestre tuvimos anuncios de 22 mil millones de dólares, que es 50% más que el año pasado. La inversión va muy bien".

Anteriormente, tras darse a conocer sobre la decisión de Elon Musk, CEO de Tesla, en no invertir en México por la incertidumbre arancelaria sobre la fabricación de autos producidos en este país de ganar Donald Trump la presidencia de Estados Unidos, el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador minimizó el caso.

"No es serio", sostuvo en junio. "Deben tener ellos otro plan de negocio o ya hicieron el negocio porque también estas empresas muchas veces no producen, sino especulan, dan a conocer una noticia y les va muy bien en las bolsas de valores, aumentan el precio de sus acciones y ya la producción pasa a un segundo plano", criticó el mandatario.

Algunos analistas consideraron que la razón de fondo puede estar más bien en los malos resultados de la compañía, cuyas ganancias cayeron un 45% en el segundo trimestre dado que las ventas de coches eléctricos se desplomaron.

Poco después del anuncio de la planta en Nuevo León, a principios de 2023, y de que el gobernador de este estado, Samuel García, lo celebrara a bombo y platillos, difundiendo múltiples videos en redes sobre las maravillas de los autos eléctricos, comenzaron las demoras porque Tesla pidió a México garantizar infraestructura energética y vial que había que construir.