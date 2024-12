Terraplanistas montan expedición a la Antártida y descubren que la Tierra es redonda

Desde hace varios años que los temas conspiranoicos ocupan un importante lugar entre el público, pues dentro y fuera de redes sociales siempre se vuelven tema de polémica y debate.

Una de las teorías conspiranoicas más famosas y que, probablemente, es una de las más antiguas, es aquella que señala que la Tierra en realidad no es esférica, sino plana y que por años 'nos han hecho creer que nuestro planeta es un enorme globo por ciertas conveniencias de personas y grupos poderosos'.

Ante dicha polémica, un grupo de creyentes del terraplanismo decidió unirse a una expedición a la Antártida con el fin de probar su postura al grupo contrario, es decir a aquellos que están convencidos que la Tierra es esférica.

Will Duffy, pastor de una iglesia en Denver, fue el organizador de la expedición llamada 'The Final Experiment' (El experimento final), quien además motivó a un grupo de terraplanistas y otro de científicos, para acompañarlo a descubrir la verdad sobre la forma de la Tierra y ponerle fin al polémico debate.

Y es que si hay algo en lo que ambos grupos están de acuerdo es en que el hecho de que haya o no un sol de 24 horas en la Antártida, confirmaría si vivimos en un plano o en una esfera, debido a que un sol con un día entero de duración no podría funcionar en un mundo plano y también no puede ponerse en un globo terráqueo durante el verano austral.

Luego de más de un año de preparación, la expedición consiguió llegar hasta el Union Glacier, donde está la Estación Científica Polar Union Glacier.

Al encontrarse en dichas tierras gélidas, el grupo realizó todo tipo de experimentos para intentar probar ambas posturas, observando el comportamiento del Sol, mientras realizaban una transmisión en vivo donde varios terraplanistas intentaron probar que lo que veían 'era un truco', pero al final, no pudieron hacerlo.

La conclusión de la expedición se resume en que aquellos que sostienen las ideas terraplanistas no pudieron probar lo contrario y terminaron aceptando que 'también se equivocan'.