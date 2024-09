Tercera convocatoria para integrar el GIM en municipios de Coahuila con alerta de género

Tras ser admitida la solicitud de alerta de género para cinco municipios de Coahuila, entre ellos Torreón, por parte del Instituto Nacional de las Mujeres el 31 de julio, y 13 de septiembre lanzó una tercera convocatoria para integrar el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) que se encargará de analizar, valorar y emitir recomendaciones al estado para que mejoren las acciones que motivaron dicha solicitud. La convocatoria cerrará el 20 de septiembre, esta invitación estará dirigida a organismos de la sociedad civil.

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 24 establece que una vez admitida la solicitud de AVGM para los municipios de Torreón, Acuña, General Cepeda, Ramos Arizpe y Saltillo, se conformará el GIM, integrado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las solicitantes, así como personas e instituciones que se consideren especialistas en derechos humanos de las mujeres.

Fue el 5 de septiembre de 2024 se publicó la segunda convocatoria donde se fijó como plazo para atender el llamado, el 9 de septiembre. Como resultado de esta segunda invitación, los integrantes del comité de selección, aceptaron la solicitud de Vanessa Ramírez Rodríguez como personal especialista en derechos humanos de las mujeres, tras cumplir con los requisitos previamente establecidos.

En la reunión del 12 de septiembre, el comité de selección determinó emitir una tercera convocatoria para seleccionar a una persona representante de una organización civil, debido a que las postulantes que atendieron el llamado, no fueron seleccionadas.

De acuerdo a la convocatoria podrán participar las organizaciones de la sociedad civil que sean especialistas en derechos humanos de las mujeres, que tengan experiencia en prevención, atención, sanción de la violencia contra las mujeres, feminicidio y desaparición de mujeres, adolescentes y niñas.

Las representantes de las organizaciones deberán: No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los dos años inmediatos anteriores y durante la designación, y no ser candidato o candidata a una elección nacional o local; Contar con el respaldo de la organización de la sociedad civil que la postula; La organización de la sociedad civil postulante debe tener objetivos que sean congruentes a los principios y normas del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres; No tener conflictos de interés personales, laborales, familiares, de servicios profesionales, comerciales o de negocios con las autoridades federales, estatales o municipales responsables de la atención a la solicitud de alerta.

En caso de no existir postulaciones, se declarará desierta la Convocatoria y se realizarán las acciones necesarias para que el GIM quede conformado de acuerdo con lo estipulado en la Ley General de Acceso.

El comité de selección contará hasta con 3 días hábiles, a partir del cierre de la fase de registro, para evaluar la documentación recibida y seleccionar a las personas que formen parte del GIM. Sus determinaciones serán unánimes. El fallo no será apelable y se publicará en las páginas web de la Conavim y del Inmujeres.

Para mayor información, las personas interesadas podrán ingresar a la página del Instituto Nacional de las Mujeres, o bien comunicar al 55-52-09-88-00 extensión 19529.