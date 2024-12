¡Tensión fuera de cancha! Comentaristas de Monterrey se enfrentan a Faitelson

David Faitelson se ve envuelto en una nueva polémica, en esta ocasión, el periodista deportivo recibió críticas por parte de comentaristas de Monterrey.

La polémica se encendió en redes sociales cuando el comentarista de Multimedios Monterrey, Willie González, arremetió en contra de David Faitelson asegurando que los periodistas de la Ciudad de México como Joserra, Javier Alarcón y Carlos Ponce de León se encargan de desprestigiar el futbol y hablar "pestes" de los equipos, en vez de apoyarlos y fomentar a los aficionados a acudir a los estadios.

"Todos ustedes alejan a la gente de los estadios, ustedes hacen un periodismo negativo donde permanentemente están hablando pestes de la liga, de Mikel, de la Federación, ESPN, Fox, Azteca, Televisa dándole a la industria, al deporte, ustedes son los responsables de tener vacío a Mazatlán, a Puebla, a León, a Cruz Azul", dijo Willie.

De igual manera, el periodista regio aseguró que gracias a Multimedios Monterrey es que los estadios de los Rayados y de Tigres se encuentran llenos, señaló que ellos y la televisora venden boletos, abonos e invitan a los aficionados a ir al estadio, algo que los de la capital no hacen e incluso los denominó como el "cáncer" del futbol.

"Nosotros hijo, nosotros, Multimedios, nosotros vendemos boletos, vendemos abonos, invitamos a la gente a ir a la cancha, tenemos llenos los juegos de Rayados y Tigres, ambos equipos son en porcentaje de asistencia, la número 1 y número 2 taquillas de todo el país, y esto es gracias a Multimedios", señaló.

La respuesta de David Faitelson

El periodista de TUDN no se iba a quedar de brazos cruzados, no obstante, un poco alejado de su estilo de respuesta, David Faitelson le replicó a Willie señalando que sus palabras no suenan como periodista, sino como alguien activo de la industria.

"Creo, Willy, con todo respeto, que no hablas como periodista… Veo que ahora eres un dirigente y parte activa de la industria. Te felicito y te respeto por ello. Estamos en dimensiones diferentes. Tú, sigue vendiendo boletos y llenando estadios y yo trataré de hacer mi mejor trabajo como periodista", replicó Faitelson.

No obstante, la polémica no acabó ahí, Willie González aseguró que existe una campaña de desprestigio por parte de los periodistas chilangos contra los Rayados, Faitelson por su parte, le pidió que se dejara de "tonterías", negando que existe alguna campaña contra el equipo de Monterrey y señalando que solo hubo controversia por la forma en que le ganó a Pumas.