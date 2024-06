‘Tengo miedo de lo que pueda suceder’: Silvia Ortiz, madre de Fanny, desaparecida en Torreón

Silvia Ortiz, fundadora del Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (VIDA) de Torreón acompañada de su esposo Óscar Sánchez-Viesca acudieron a la casilla 1222 de la colonia Centro a emitir su voto.

Los padres de Silvia Stephanie mejor conocida como "Fanny", desaparecida el 5 de noviembre de 2004 en dicho municipio, consideraron que es una jornada electoral muy importante para los colectivos de familias de personas desaparecidas, sobre todo porque necesitan el compromiso de los próximos gobernantes para la atención del tema.

“La verdad tengo miedo, te lo digo honestamente, tengo bastante miedo de lo que pueda suceder, de a dónde nos lleve el rumbo de todo esto, porque no vi el compromiso real de quienes se postulan para el manejo de un país como tal y más con lo que hemos vivido, con lo que hemos pasado como víctimas, es terrible que no entiendan que no están asumiendo la responsabilidad de lo que les viene encima.

No sé qué vaya a pasar, la verdad no tengo idea cómo vaya a terminar todo esto, lo que sí me queda muy claro es que lo que resulte, tendremos que ponernos muy firmes para el cumplimento del deber del que quede”, afirmó Silvia Ortíz.

Sobre la campaña nacional de “Vota por las personas desaparecidas”, dijo que respeta a las familias de personas desaparecidas que participaron en ella.

La campaña pretende visibilidad la crisis de desapariciones en México que se ha intentado invisibilizado en el proceso electoral. Se pidió a las personas que tomaron la decisión de anular su voto que emitieran su sufragio por cualquier persona desaparecida que conozcan. Para ello, podrían utilizar el apartado “Candidatos no registrados”, el cual se encuentra al final de la boleta identificado con la leyenda “Si desea votar por algún/a candidato/a no registrado/a, escriba en este recuadro el nombre completo”.

“Ahorita es cuando más nos necesita el país, yo respeto a los compañeros que lo hicieron, cada quien es libre de hacer lo que desea hacer, pero yo creo que era el momento de establecer ya, un punto de vista muy concreto y marcar el rumbo del país, ahora sí que en el nombre sea de Dios”, declaró la presidenta de Grupo VIDA.

La madre de Silvia Stephanie, desaparecida cuando tenía 16 años de edad, dijo que está nerviosa y que en su familia hay incertidumbre.

“En este sexenio que está pasando y que ya va a terminar, no tuvimos el apoyo, no lo tuvimos. Nos quitaron policías, nos quitaron presupuesto, nos quitaron muchísimas cosas, entonces si va a estar igual y si yo que ya voy a cumplir 21 años (de búsqueda) ¿y me voy a llevar mucho tiempo más?, me están quitando vida, no hay solución para nadie. Por eso es fundamental el voto para todos nosotros, tengo ganas de llorar porque tengo miedo de lo que vaya a suceder. Ojalá que realmente la gente entienda y que sea lo mejor para el país”, concluyó.