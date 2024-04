'Tenemos la oportunidad de fortalecer a Lerdo'

La candidata a diputada local por el Distrito 13 con cabecera en Lerdo, Susy Torrecillas, de la coalición PRI, PAN y PRD, estuvo de visita en las instalaciones de El Siglo de Torreón, donde fue entrevistada en el espacio Lado B de Siglo TV.

Torrecillas busca ser diputa por el Distrito 13, el cual corresponde a todo el área urbana de Lerdo y algunas comunidades rurales como Monterrey hasta Nazareno, que son los dos extremos rurales del distrito. "Es un distrito que merece mucho la pena luchar, son 96 mil electores".

"Arrancamos campaña desde el primer minuto del día 10 de abril con una convocatoria de muchísima gente que estuvo respaldando que Susy Torrecillas vuelva representar a Lerdo y yo con mucha humildad y mucho agradecimiento me dirigí a ellos, puesto que me han dado el privilegio de ser su representante en el congreso local", señaló.

APOYO A LAS MUJERES

Comentó que ella ha enfocado su trabajo en impulsar la economía, principalmente a las mujeres, "fortalecimiento y empoderamiento económico, puesto que las mujeres, necesitamos hoy apoyar todo en el hogar. Sé que hoy los empresarios duranguenses le hacen la obra pública al gobierno, modificamos la ley de obras públicas para que los empresarios locales puedan hacer este proyecto, además impulsamos el mayor presupuesto para el campo y el medio rural del estado de Durango para gestionar con el gobernador más obra pública".

Respecto a las próximas elecciones federales, dijo que en alianza con el PAN y PRD apoyarán a Xóchitl Gálvez, pues tiene diversas propuestas, entre ellas las pensiones que entregarán a los adultos mayores a partir de los 60 años, "una propuesta de vital importancia".

La candidata también habló sobre sus propuestas para las mujeres. "He impulsado el apoyo a las mujeres que quieren emprender un negocio, ya lo pusimos en la ley para apoyar con créditos o con apoyos directos a mujeres que quieren crecer y lo combinen con todo lo que hacemos…"

Acerca de las decisiones que ha tomado el actual Gobierno federal, Torrecillas mencionó que no han sido las adecuadas. "Con las malas políticas del Gobierno federal a las familias del campo, ahora los precios son muy elevados. Ellos retiraron los apoyos al campo y ¿qué hacen los campesinos? Vender sus tierras porque ya no tienen para sembrar cuando sí había programas, por eso no alcanzamos en el mandado".

ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Sobre la propuesta de impulsar el Hospital General en Lerdo, Torrecillas indicó que este nosocomio cuenta con muchas áreas de oportunidad, "porque es el único espacio que hay para atender a miles de lerdenses, yo apoyaré al gobernador para que desde el presupuesto se pueda fortalecer el hospital y que en la Ley de Salud no falten especialistas los fines de semana, que pueda haber todo el material de buena calidad y que no falten medicamentos".

Además, sobre la no adhesión de Durango al IMSS-Bienestar y la incertidumbre de trabajadores, la candidata dijo que buscará impulsar que puedan seguir teniendo trabajo.

Finalmente, la candidata del PRI, PAN y PRD, llamó a la gente a votar este 2 de junio y tomar la oportunidad de que el municipio de Lerdo crezca, "no dejemos que otros decidan lo que queremos para nuestra comunidad, no dejemos que ese voto se vaya y se pierda, tenemos la oportunidad de poner nuestro granito de arena para cambiar el país y para seguir fortaleciendo Lerdo, una ciudad que merece crecer más".

