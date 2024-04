Tendrán dos vialidades mayor afectación por tubería de ASL

Las mayores afectaciones a la vialidad y zonas habitacionales, por la introducción de tubería del programa Agua Saludable para La Laguna, serán en la calzada Salvador Creel y la avenida Valdez Llano, donde será necesario abrir zanjas para introducir tubería de 14 y 16 pulgadas de diámetro, para conducir el agua a las colonias del norte de la ciudad.

Estas obras forman parte de la primera etapa del programa, la cual se sigue desarrollando en el lecho seco del río Nazas y continuará por el periférico Raúl López Sánchez.

Dichas líneas son secundarias o troncales, y servirán para interconectar la línea principal al tanque de la colonia Ampliación Los Ángeles, para distribuirla a las colonias Villa Jardín, Jacarandas, Las Margaritas, Ampliación Margaritas entre otras.

Las afectaciones serían desde el bulevar Río Nazas hasta el Independencia, tanto a la circulación vehicular como a los vecinos de las colonias involucradas.

El gerente técnico del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón, Raymundo Rodríguez de la Torre informó que el organismo está prácticamente listo para las interconexiones, aunque el proyecto está desfasado dos meses, por lo que éstas se llevarían a cabo hasta el mes de julio, según las estimaciones.

En cuanto al agua que se está distribuyendo al sector poniente, refirió que se mantiene en un promedio de 180 litros por segundo.

PIDEN PLAN DE ATAQUE

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho informó por su parte, que se pidió a la empresa contratista y a la propia Comisión Nacional del Agua, den a conocer el plan de ataque sobre cómo desarrollarán las obras del programa ASL, tanto en el periférico como en las colonias que se verían afectadas.

Señaló que aún no han terminado de definir el trazo, aunque ya se tiene una mayor comunicación con el organismo desde que el alcalde, Román Alberto Cepeda se reunió con el titular, Juan Gabriel Riestra.

A su vez, la dependencia ha estado en contacto con representantes de Dragados S.A. de C.V., la encargada de ejecutar las obras en el lecho seco del Nazas y continuará por el periférico, aunque se desconoce si es la que tiene el contrato a su nombre o es subcontratada.

Las autoridades municipales atienden su obligación de resguardar la seguridad de la ciudadanía y de cuidar la infraestructura, por lo que han insistido en que se dé a conocer la forma en que van a desarrollar los trabajos y cómo atenderán y remediarán las afectaciones, tanto en vialidades, infraestructura y en la circulación.

"Necesitamos saber cuánto tiempo va a durar la obra, cuántos carriles del periférico se van a cerrar a la circulación, las desviaciones que se van a trazar, entre otras cosas", indicó Von Bertrab Saracho.

Destacó que hasta ahora no se ha presentado la papelería completa para el permiso de construcción, lo que no impediría que los trabajos iniciaran, al ser una obra de carácter federal, "lo que no se va a permitir es que inicien sin un proyecto definido en cuanto a logística de técnica".

Mencionó que para la obra del Giro Independencia, que está a cargo del Municipio, se hicieron trabajos previos de recarpeteos en laterales, de señalización, cambio de carriles, y es la misma dinámica que debería aplicarse en el caso de las obras de ASL, al estar involucrada una vialidad de alta circulación y zonas habitacionales.