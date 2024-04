Tecolotes siguen invictos y vencen a Durango en el Estadio Francisco Villa

Con una fiesta de luz, sonido y drones surcando el cielo de la bella capital duranguense, Caliente de Durango se presentó anoche ante un pletórico Estadio Francisco Villa en el que los visitantes se llevaron la victoria 5-3 en el primero de la serie.

La primera bola fue lanzada por Emilio Hank, presidente del Grupo Caliente, quien ante el aplauso cariñoso de la gente, saludó al respetable con entusiasmo, luego de que por la tarde se había presentado con el plantel.

Los primeros en atacar fueron los hombres de Luis Borges, que se pusieron arriba en el tanteador 0-1 apenas en la parte baja de la segunda entrada con un tremendo tablazo de cuatro esquinas de Drew Ward, ventaja que incrementarían en la baja del tercer episodio, con lo que el “Volcán de Villa” se estremecía al ver a su equipo arriba 0-2 y con un pitcher abridor Octavio Acosta dominante en la loma de las responsabilidades.

Los Dos Laredos empató el encuentro 2-2 en la parte baja de la cuarta entrada, debido a un parpadeo del propio serpentinero guasavense, quien admitió tres imparables en dicho capítulo.

Los de Caliente de Durango volvieron a la carga y anotaron el 2-3 en su favor mediante un batazo de Manuel Boscán que se internó en el jardín derecho para enviar a Carlos Garzón a la registradora.

Acosta no pudo sostener el hermetismo de su pitcheo y en la alta de la sexta salió tras lanzar 5 entradas y recibir un tablazo de vuelta entera del venezolano Danry Vázquez que empató el juego 3-3.

Borges trajo a Ozzie Méndez al relevo para calmar las aguas, lo que finalmente consiguió al cerrar la llave en esa entrada.

El bullpen de Caliente con no pudo frenar el embate de los visitantes que, en la apertura del octavo capítulo anotaron sus carreras 4 y 5 para poner el marcador final de 5-3. La noble afición de Durango no se movió de sus lugares, tal como es costumbre, para apoyar a su equipo hasta el último out.

Para este miércoles están anunciados para abrir, Jake Thompson por Caliente y Andrew Hutchinson por los visitantes.