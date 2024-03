Te contamos por qué la edición 2024 de Eurovision será muy polémica

Solo la polémica presencia de Israel en Eurovisión 2024 podría enturbiar una edición que, tras el cierre este lunes del plazo de presentación de canciones , ha dejado muy claras sus ganas de bailar y disfrutar con países destacados en las apuestas como Croacia, Ucrania, Suiza, Italia y Países Bajos.

En octavo puesto figura de momento el 'Huracan' de Eden Golan por Israel. Los atentados sufridos por este país en octubre, cometidos por el brazo armando del grupo islamista Hamás, le generaron tantos defensores como detractores.

Su posterior intervención en la Franja de Gaza ha sido calificada de "genocidio" de la población palestina por numerosas voces que exigen su expulsión de esta edición del festival europeo de la canción, igual que se hizo con Rusia en 2022 por invadir Ucrania.

Su presencia no se ha confirmado hasta el último momento, tras superar dos bloqueos del comité organizador de Eurovisión en sendas propuestas previas al apreciar referencias políticas en las letras (prohibido por las normas del concurso) que parecían aludir al conflicto y los ataques de Hamás.

De lo simple a lo desgarrado

Desde una visión mucho más lúdica del festival, el croata Baby Lasagna con 'Rim Tim Tagi Dim' le debe mucho de su condición de gran favorito a los seguidores de quien se quedó con el segundo puesto en 2023, el finés Käärijä con 'Cha Cha Cha'. De él toma buena parte de su fórmula: estribillo facilón, repetitivo y fácilmente coreable y mezcla de rock y electrónica.

Muy en esa línea tontorrona y caricaturesca, con alusiones a numerosos países participantes, el neerlandés Joost propone montar con 'Europapa' una 'rave' en el centro del escenario del festival en Malmö (Suecia), en mayo próximo, con su velocidad endiablada, su actitud naif y un vestuario imposible.

Joost Klein (EFE).

"Fui al infierno y regresé para encontrarme en el camino, rompí el código", dice el suizo Nemo en 'The code', que ha conquistado también con su canto de contratenor y con un tema muy dinámico, que conjuga pop, ópera y toques urbanos en una propuesta estéticamente desenfadada, que defiende las identidades de género no binarias.

Es también parte de la estética que propone el belga Mustii en 'Before the Party's Over', grandilocuente balada de 'crescendo' interminable, un patrón de lo delicado a lo desgarrado, en el que coincide con 'Mon Amour' de Slimane, una gran estrella actualmente en Francia, que se ha atrevido a dar un paso adelante con su candidatura en Eurovisión.

Otra vez Ucrania

Desde la invasión de Ucrania, y su consiguiente victoria en Eurovisión 2022, como parte de una ola clamorosa de solidaridad, este país no se apea de los primeros puestos de las apuestas.

Esta vez presenta a Alyona Alyona & Jerry Heil con 'Teresa & Maria', canción de folk electrónico e interludios de rap que reivindican el papel de la mujer "para lograr acciones y victorias significativas".

Diez años llevaba Italia sin proclamar a una mujer vencedora de San Remo. Angelina Remo acudirá a Eurovisión para reivindicar la importancia del aburrimiento con 'La noia', moderna vuelta de tuerca de una cumbia casi hip hop y que, en el estribillo, se carga de sonidos transalpinos.

La combinación de pop y electrónica va a estar presente en artistas como Troye Sivan, el lituano Silverter Belt y las influencias 'techno' de la canción "Luktelk", o con los australianos Electric Fields y el tema 'One Milkali (One Blood)'. Y, sobre todo, con el británico Olly Alexander, alma de la banda mundialmente conocida Years & Years, que lleva el espíritu de The Pet Shop Boys en 'Dizzy'.

Olly Alexander (EFE/ Richie Talboy)

Eurovisión no sería tal sin un buen puñado de divas pop. Ahí andan la austríaca Kaleen con 'We Will Rave' y sus ecos de discoteca noventera; la Lady Gaga polaca Luna con la radioformulable 'The Tower'; la danesa de potente voz Saba con 'Sand'; la chipriota Silia Kapsis con 'Liar' y su coreografía o Marina Satti con 'Zari', una especie de 'Malamente' de Rosalía en coordenadas griegas.

Saba. (EFE)

En esa liga también juega Nebulossa (España), aunque rompiendo esquemas gracias a una mujer madura con su mensaje feminista, el de 'Zorra', en un embalaje muy divertido y desvergonzado de pop ochentero con sintetizadores.

Más abajo, entre los últimos puestos de las apuestas, figuran el 'soul' empoderador del alemán Isaak con 'Always on the Run', pero también Portugal con Iolanda y 'Grito'; el retorno de Luxemburgo a la competición después de 30 años con 'Fighter' de Tali y el "rock fucsia" de los españoles Megara por San Marino.