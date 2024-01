Taylor Swift y su 'The eras tour' queda fuera de los Oscar 2024

En la ceremonia de los Golden Globes, Taylor Swift se despidió sin el único galardón al que se encontraba nominada "Logro cinematográfico", por el gran éxito en taquilla de su concierto "The eras tour", en salas de cine", la esperanza para los fans era que la tomaran en cuenta para el Oscar, pero tampoco ocurrió.

Esto aparentemente puede significar los únicos dos fracasos en el año para la cantante. Pero la gira que emprendió en 2023 que continuará este 2024, es la gira más lucrativa de todos los tiempos de acuerdo con Pollstar (mil millones de dólares brutos).

La película de la misma perdió en la categoría "Logro cinematográfico", frente a "Barbie", de Greta Gerwig por la distancia en la taquilla, pero "The eras tour" ya se convirtió, de acuerdo con Variety, en la película del género de los conciertos en vivo con más recaudación en la historia.

Superó a "This Is It", de Michael Jackson, la cual recaudó 261,2 millones de dólares en taquilla, con 261, 6 millones de dólares, pese a no conseguir algún reconocimiento o nominación por parte de la academia.

De acuerdo con el medio 57% de esas ganancias serán para la artista que ha firmado, junto a los premios que ha obtenido (Grammy al mejor medio musical, mejor artista femenino en los premios Billboard, entre otros) un año redondo.

Al día de hoy ninguna película de un concierto en vivo ha sido tomada en cuenta por los jueces de la academia de los premios Oscar. No así ha ocurrido con las llamadas biopic, que han sido un éxito en taquilla y entre la crítica.

Algunas de las últimos biopics de artistas musicales que han sido tomadas en cuenta son "Bohemian Rhapsody" (2018) "Elvis" (2022), "Rocketman" (2019).