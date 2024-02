Taylor Swift y los famosos presentes el Super Bowl LVIII

Este domingo, en la transmisión en vivo del Super Bowl 58, la atención se ha centrado principalmente en la presencia de la cantante de pop, Taylor Swift, quien acudió a la final de la NFL, entre los Chiefs y 49ers, para apoyar a su novio, el jugador Travis Kelce.

A lo largo de la temporada, Taylor se ha robado la atención con solamente su presencia en los palcos, pero este domingo no es la única celebridad presente, ya que otros famosos aparecieron en la final para apoyar a su equipo favorito.

Por un lado, junto a Taylor se encuentra la actriz Blake Lively, reconocida por la serie Gossip Girl, además de la rapera Ice Spice.

La cantante Lana del Rey también fue captada disfrutando del juego.

Pero también fueron captados por las cámaras otros famosos como Paul Rudd, quien fue como seguidor de los Chiefs.

El rapero Jay-Z llegó acompañado de Blue Ivy, la hija que tiene con Beyoncé.

Otra que sorprendió fue Lady Gaga, quien hizo una entrada triunfal con una espectacular chamarra de los 49ers.

No solamente acudió Taylor a apoyar a su novio, pues también llegaron las parejas de otros jugadores como Sydney Hightower, quien es pareja de Fred Warner de los 49ers.

Tampoco podía faltar Brittany Mahomes, esposa de Patrick Mahomes.

El desfile de estrellas lo completan Post Malone, Reba McEntire y Andra Day, quienes cantaron previo al inicio del partido, interpretaron America the Beautiful, The Star-Spangled Banner y Lift Every Voice and Sing, respectivamente.

Por otro lado, hay que destacar la presencia de Usher como protagonista del show de medio tiempo.