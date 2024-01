¿Taylor Swift es la verdadera autora de la película Argylle? Teorías ya rondan en internet

Será en febrero cuando se estrene la película Argylle, producción basada en el libro homónimo de la autora Elly Conway, el cual contará con la participación de actores como Henry Cavil, Bryce Dallas Howard, y la cantante Dua Lipa.

Ahora, a pocos días de que este filme salga en cines, a través de redes sociales, usuarios curiosos han tratado de investigar más sobre la vida de su autora, y aunque no se ha sabido más allá, internautas aseguran que Elly podría ser en realidad una persona ya famosa.

Y es que, fanáticos apuntan que la escritora de Argylle probablemente es la cantante estadounidense Taylor Swift, teorías que serían reafirmadas por las pistas que ella aparentemente dio en los últimos meses.

1.- El póster del gato

Entre las teorías se apuntan a que el gatito que sale en el póster de la película es bastante parecido a la mascota de Taylor Swift, quien dicho sea de paso, siempre se ha mostrado como una gran amante de estos tiernos felinos.

2.- El suéter

Otra teoría apunta al suéter que ha vendido la tiene oficial de Taylor Swift, el cual, curiosamente, lleva el nombre de Argylle.

Este suéter también se lo pudimos ver a la cantante al final de su video All To Well, donde Taylor interpreta a una escritora pelirroja, características similares a la protagonista de la película Argylle, la cual está interpretada por Bryce Dallas Howard.

https://youtube.com/watch?v=tollGa3S0o8

3.- El Instagram de Elly Conway

Por si esto no fuera suficiente, la primera publicación de la autora de este libro fue realizada el 13 de diciembre de 2022, el mismo día que Taylor cumple años. Eso sin contar que el 13 es un número sumamente importante para la cantante.

4.- El apellido Conway

Entre las investigaciones de algunos usuarios, también se destaca el apellido Conway, el cual se logra observar durante el The Eras Tour de la cantante, donde Taylor lució una sudadera con la leyenda Conway Recording Studios, estudio de Los Ángeles donde la cantante y otros artistas han grabado sus discos.

Cabe destacar que por el momento, todo esto quedan en teorías, y es que, mientras que algunos apuntan que Elly es en realidad Taylor, otros aseguran que solo es una buena estrategia de marketing.