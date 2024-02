VIDEO: Taylor Swift anuncia su nuevo álbum

Taylor Swift aprovechó su 13a victoria en los Grammy el domingo para anunciar que su nuevo álbum, "Tortured Poets Department", será lanzado el 19 de abril.

La noticia llegó después de que el líder de U2, Bono, anunciara el premio al mejor álbum vocal pop, que fue para Swift por "Midnights".

"Sé que la forma en que votó la Academia de la Grabación es un reflejo directo de la pasión de los fans", dijo en su discurso. "Así que quiero agradecer a los fans diciéndoles un secreto que les he estado ocultando durante los últimos dos años, mi nuevo álbum sale el 19 de abril. Se llama 'Tortured Poets Department'. Voy a ir a publicar la portada ahora mismo tras bambalinas".

Karol G hizo historia en los Grammy al convertirse en la primera artista femenina en ganar el premio al mejor álbum de música urbana. Se llevó a casa el honor por su exitoso disco "Mañana será bonito", que le fue presentado por Christina Aguilera y Maluma.

"Esta es mi primera vez en los Grammy", dijo a la audiencia en inglés. "Y esta es mi primera vez sosteniendo mi propio Grammy".

Las actuaciones fueron muchas. Olivia Rodrigo trajo su balada chupasangre "vampire", en este caso con una interpretación sangrienta en la que un líquido rojo goteaba de las paredes detrás de ella. Luego, los Grammy se trasladaron a Las Vegas para transmitir a U2 interpretando "Atomic City".

SZA también subió al escenario, para interpretar un popurrí de sus grandes éxitos "Snooze" y "Kill Bill", junto con bailarines que empuñaban katanas. Más tarde, se llevaría a casa el trofeo a la mejor canción R&B por "Snooze", que le entregó Lizzo. SZA corrió al escenario y dio un discurso encantador y sin aliento porque estaba se estaba "cambiando y luego me tomé un trago", antes de comenzar a llorar y decir: "Hola Taylor... No soy una llorona atractiva. Que tengas una buena noche".

Mariah Carey entregó el primer premio de la noche, a la mejor interpretación pop solista a Miley Cyrus por "Flowers". También fue el primer Grammy de la cantante.

Cyrus dijo que estuvo a punto de perderse el inicio de la ceremonia debido a la lluvia torrencial que azota Los Ángeles y dijo que estaba contenta de no haber perdido la oportunidad de estar en el escenario con Carey. Cyrus había sido nominada ocho veces antes.

Después, Luke Combs ofreció una sentida interpretación de "Fast Car" con Tracy Chapman: su versión del clásico de Chapman ha dominado la radio country y le ha valido el premio a la canción del año en los CMA 2023. En 1989, Chapman ganó el premio a la mejor interpretación vocal pop femenina por la canción.

Dua Lipa abrió el espectáculo con un popurrí de alto octanaje: primero, un adelanto de su próximo sencillo, "Training Season", luego, su sencillo más reciente, "Houdini", y finalmente, su éxito disco-pop de "Barbie", "Dance the Night".

Billie Eilish y Finneas llevaron su delicada balada de "Barbie", "What Was I Made For?", al escenario de los Grammy con acompañamiento de cuerdas en vivo, era segunda canción de la exitosa película en la ceremonia. Les siguió Cyrus, quien interpretó "Flowers" por primera vez en vivo por televisión, momentos después de recibir su primer Grammy.

"¿Por qué actúan como si no conocieran esta canción?", bromeó con el público Cyrus (John Legend y su esposa Chrissy Teigen estaban entre los que se levantaron para bailar) y luego celebró a la mitad de la canción: "¡Acabo de ganar mi primer Grammy!".

Desde el escenario en la Arena Crypto.com, el cuatro veces anfitrión de los Grammy, y dos veces nominado, Trevor Noah saludó a una multitud emocionada, comenzando con un beso en la mejilla para Meryl Streep. "Los Grammy van a ganar como los Oscar", bromeó sobre el momento.

