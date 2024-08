También en Viesca, CFE corta el servicio por incumplimiento de pago

También en el municipio de Viesca, el personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió este miércoles, el suministro de energía, por incumplimiento de pago. Ya que se dice que tienen un adeudo de 15 millones de pesos.

Se pudo conocer que, las pocas dependencias que se encontraban en el edificio municipal, fueron trasladadas a las instalaciones del DIF, para no interrumpir su funcionamiento.

“Se cortó uno de los inmuebles de la presidencia” fue la única información que se pudo obtener con el personal de CFE.

El alcalde electo declaró que, Jorge Vélez Sandoval declaró que, por “coincidencia” se enteró de la situación cuando acudió a las instalaciones de CFE en Matamoros y platicó con la encargada de la gerencia, en donde se le informó que la deuda acumulada era de 15 millones de pesos y no 8 como se mencionaba.

“Yo fui por un asunto particular y la señorita que me atendió, me preguntó que si yo era el alcalde de Viesca, porque la gerente necesitaban hablar con el alcalde y le contesté que todavía no estaba en funciones y ahí me dijeron eran 15 millones de pesos los que se debían y les dije; ¿achis, pero no que era 8? Y ella me dijo que no, que se les deben 15 millones” fue lo que declaró el alcalde electo Jorge Vélez Sandoval, quien dijo que también se enteró que se había establecido un convenio de pago, el cual seguramente no se cumplió.

El entrevistado mencionó que, evidentemente, será una deuda que se le heredará y que al tratarse de una dependencia federal, deberá se buscará la forma de negociar, pero al no iniciar el proceso de entrega recepción todavía no está enterado de como está la situación.

La única ocasión en la que se abordó el tema en la sesión de Cabildo de la actual administración fue, en la reunión número 10, la cual se realizó el 31 de mayo del 2023, en los asuntos generales el alcalde Hilario Escobedo de la Paz manifestó; “Está por caernos el problema que dejó la administración anterior, referente a la deuda de Comisión Federal de electricidad por más de 8 millones de pesos”