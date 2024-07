Taekwondoín Daniela Souza, inicia la aventura olímpica

La taekwondoín Daniela Souza, clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024, partió a Francia para realizar un último campamento de preparación en la localidad de Saint-Raphaël y donde permanecerá hasta el 2 de agosto.

“Vamos a estar en el sur de Francia unas cuantas semanas para adaptarnos más que nada al ambiente, al horario y al clima, para así estar lista cuando tenga que concentrarme en París”, declaró Souza, quien competirá en la categoría de menos de 49 kilos.

Daniela llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cargada de ilusiones y quiere tener una digna representación el 7 de agosto, día que competirá en la justa olímpica.

“Me siento con mucha emoción, muy animada de estar cumpliendo un sueño y con mucho enfoque de ir por un objetivo grande, quiero hacer un buen papel y poner a México en lo más alto. Para mí es importante estar representando a México en esta justa, siento mucha felicidad. Es muy grande el sueño que tenemos ahora en París, pero también hemos trabajado muy fuerte, hemos tenido un compromiso muy grande, entonces me siento tranquila y muy orgullosa de representar a México en el taekwondo”, precisó.

La taekwondoín viajó acompañada de su entrenador Abel Mendoza, quien confía en el trabajo realizado para que Daniela deje huella en este certamen olímpico.

“El trabajo ya está hecho y ahorita es cerrar la preparación, a fortalecer la parte emocional y mental de Daniela para que pueda ella fluir el 7 de agosto en su competencia. Tenemos una motivación muy grande, Daniela se siente muy segura y tiene muy planteado qué es lo que quiere hacer y a dónde quiere llegar ese día. También me siento muy emocionado y con la capacidad para poder afrontar ese día, me he preparado para eso y creo que tengo una gran responsabilidad en poderle aportar mucho ese día a Daniela”, mencionó el entrenador.

Souza llegará a la justa olímpica con el estatus de campeona mundial en la edición de Guadalajara 2022, campeona panamericana en Lima 2019 y Santiago de Chile 2023, además como la número cinco del ranking olímpico.