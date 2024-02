Suspenden programa de Cirugías Bariátricas en HG

Debido a "cambios administrativos", fue suspendido el programa de Cirugías Bariátricas gratuitas de la Secretaría de Salud del estado, dirigido a todas aquellas personas con obesidad y sobrepeso, así como diabetes e hipertensión. Su objetivo era contribuir a la pérdida de peso, a reducir el riesgo de que se presenten problemas de salud potencialmente mortales y a mejorar la calidad de vida.

Diana Paola Ramírez Martínez se sometió a una cirugía bariátrica en septiembre del año pasado en el Hospital General de Torreón. Después de recibir su alta médica, se acordó que tendría que asistir a consultas de seguimiento por un año y medio con un equipo multidisciplinario conformado por su cirujano bariatra, Gandhi Delgado Hernández; su nutrióloga Ana Miranda y la psicóloga Maya Gutiérrez. Al programa, se incorporó cuando tenía un peso de 130 kilogramos y ahora, está en 90 kilogramos.

Narró que el pasado 24 de enero de 2024, tenía cita con el cirujano bariatra. Sin embargo, al llegar a reportarse a uno de los módulos de la clínica, le informaron que "bariatría ya no existe, bariatría ya desapareció. Me dijeron que el doctor Gandhi ya no estaba, que lo habían dado de baja y que ya no estaba ni Gandhi ni Wendy (otra cirujana bariatra) y que la habían cambiado a cirugía general.

Me comenta una enfermera que ya lo tengo que buscar particularmente, que ya me va a tocar pagar a mí la consulta con el doctor Gandhi, pero está muy caro y pues no tengo la solvencia.

El doctor me va monitoreando y me lleva un control, mis heridas ya cicatrizaron por fuera, pero me tengo que seguir cuidando, él me da indicaciones y cualquier molestia que tenga yo se la reporto, no es por nada, pero ellos tres son un excelente equipo, muy atentos y profesionales".

Diana, siguió indagando y finalmente, le comentaron que "por cambios administrativos el programa se suspendió y que por el momento van a atender nada más Ana y Maya pero que ya el programa ya no va a seguir". Dice que su hermana también estaba en el programa, pero que se quedó en el camino y ya no alcanzó a ser intervenida.

Los pacientes del programa de Cirugías Bariátricas, tienen un grupo de whatsApp y El Siglo de Torreón tuvo acceso a algunos mensajes que decían: "¿Alguien más sabía que ya quitaron a la doctora Wendy de las cirugías bariátricas?, ya no estarán atendiendo a los post-operados, incluso ya desocuparon al doctor Gandhi y quitaron el consultorio de bariatría".

LE CAMBIÓ LA VIDA

"Yo sí les pido con el corazón en la mano y de la manera más atenta a la persona que esté al frente de esto para que sigan las cirugías. El Hospital General nos prometió un año y medio con nuestros doctores y pues que nos los dejen para que nos chequen. Quiero que me ayuden a mí y que ayuden a los que vienen detrás de mí, para que pasen esta experiencia bonita, no es por estética el bajar de peso, antes caminaba media cuadra y me cansaba y no aguantaba la cintura. Ahora ya puedo caminar muchísimas cuadras y ya no me canso, ya no me asoleo, ha sido un cambio súper bueno", expresó Diana.

El programa de Cirugías Bariátricas se puso en marcha en la pasada administración estatal y en su momento, la Secretaría de Salud del estado, informó que estos procedimientos quirúrgicos en el medio privado tienen un costo de entre 100 y 150 mil pesos, mientras que la dependencia los realizaba sin ningún costo.

EN ANÁLISIS

Ayer, El Siglo de Torreón buscó a las autoridades de salud estatales. Explicaron que por el reciente cambio de gobierno del estado, por ahora, están haciendo una valoración de las acciones y programas de toda la Secretaría de Salud, además de que se han estado realizando nuevos nombramientos y llevando a cabo reuniones de trabajo con autoridades federales.

También se informó que está por anunciarse el plan de trabajo, como parte de los primeros 100 días de la administración estatal. Por esta razón, mencionaron que el programa estaba suspendido pero, que se continuaría dando seguimiento a pacientes que están en validación, con plan de nutrición y tratamiento psicológico.