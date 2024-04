Susana Zavaleta se arrepiente de haber apoyado a AMLO: 'nos embaucó'

La actriz y cantante Susana Zavaleta acudió a una entrevista con el periodista Carlos Alazraki, en donde arremetió contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador al señalar que no apoyó a la cultura y las artes como lo prometió.

"Entiendo por qué ganó López Obrador, porque estábamos hasta la madre de los priistas y luego los panistas. Claro que conocía a López Obrador recorriendo nuestro país, partiéndose la madre. No fue de gratis. A mí me embaucó con 'todo va a estar increíble, ya no va a haber pobreza, el arte va a cambiar', comenzó a decir la cantante.

"Yo todavía dije: ¡Wow! Por fin alguien se va a fijar en el Arte', nos dio en la madre", contó Susana.

Además, aseguró que no es momento de quejarnos, sino de hacer las cosas de manera distinta, por eso mostró ahora su apoyo a la candidata Xóchitl Gálvez.

"Yo si creo que tenemos una esperanza y se llama Xóchitl Gálvez, yo creo que sí, yo creo es un metal maleable, que se va a poder construir en lugar de destruir y es lo que queremos los mexicanos", afirmó.

Así apoyó Susana Zabaleta, candidatura de AMLO en 2018

En redes sociales recordaron cómo Susana Zavaleta hizo público su apoyo a López Obrador y esperaba con ansias que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto.

"Ahora en la cultura nos va a ayudar muchísimo y ahora sí hay lana para cultivar, ya que se vayan los que están. ¡Adiós, bye, vete a volar Gaviota! ¡A volar Gaviota!", dijo Zavaleta.