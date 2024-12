Susana Zabaleta y Adrian Marcelo comparten un 'churro' en pleno escenario

Adrián Marcelo vuelve a ser el centro de la atención, esta vez por un incidente protagonizado por Susana Zabaleta y su novio durante un show de La Cotorrisa.

En redes sociales circula un video en el que Zabaleta, de 60 años, enciende un churro de marihuana que uno de los integrantes del programa le entregó a Marcelo, el polémico ex participante de La Casa de los Famosos 2024. La acción ha generado indignación entre los cibernautas, quienes critican la normalización del consumo de marihuana en espacios cerrados y públicos.

Usuarios de la red social X (antes Twitter), compartieron en la plataforma un video que muestra a Susana Zabaleta prendiendo un churro de marihuana que le entrega a Ricardo Pérez, integrante de La Cotorrisa, para Adrián Marcelo. Este momento tuvo lugar en “Los Cotorros”, el show navideño de La Cotorrisa.

Sin sorpresa, este gesto generó malestar entre el público y los cibernautas, ya que Adrián Marcelo no solo disfrutó de la atención de los polémicos novios, sino que también mostró entusiasmo al compartir un churro de marihuana con la actriz.

"No ma**s con tu pareja, Ricardo. Qué chulada compartir un churro con Susana Zabaleta", Adrián Marcelo.

Las críticas no se hicieron esperar, pues usuarios de otras redes sociales comenzaron a reprobar este momento: “El problema no es que la fume si no dónde la fume, lo hace en un espacio cerrado y a muchas personas les desagrada tanto la planta como el olor”, comento un usuario de redes sociales.