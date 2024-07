Susana Zabaleta no perdonará a Flor Rubio por revelar detalles de su hijo Matías

Susana Zabaleta reveló que no perdonará a la periodista Flor Rubio por dar a conocer detalles sobre la adopción y la familia biológica de su hijo Matías hace 18 años.

En el programa "Perversiones", la también actriz recuerda que un día que salieron en familia un tipo le toma una foto a su hijo que en ese entonces era un bebé, la foto se publicó en una revista y después Flor Rubio revela los datos privados del menor.

"Una tipa que se llama Flor Rubio se da a la tarea de buscar la familia del niño, cosas que yo no sabía por seguridad, ah, pues no sé cuánta lana aventó y se vuelve un pedo mediático", recordó.

Zabaleta agregó que años después de esa polémica, Flor Rubio se acercó a ella para aclarar la situación y pedirle una disculpa, iba con su hija Florecita, por lo que Susana se midió en sus palabras, pero la humilló y no quiso escucharla.

"Una vez esa vieja llegó a pedirme una disculpa con su hija aquí 'ahora que tengo una niña me doy cuenta...', le dije 'párate y vete, yo no te voy a perdonar nunca, algo que se le hace a un niño no se perdona nunca, vete y llévate a tu niña porque ella no tiene la culpa'", recordó.

Flor Rubio confiesa que Susana Zabaleta la humilló y que la hizo sentir muy mal cuando se negó a escuchar lo que tenía que decirle años después del escándalo por la información revelada sobre la adopción de su hijo.

La periodista contó en su programa de radio que Susana tiene una información equivocada sobre ella, y que en aquella ocasión buscó acercarse no para pedirle perdón, pues afirma que no tiene por qué, sino para aclarar las cosas, pero dicho acercamiento fue sin éxito y con todo y humillada incluida.

"Me humilló delante de mi hija, fue uno de los momentos más desagradables que he vivido, me trató muy mal, ella estaba muy enojada, fue muy humillante, pero al final mi consciencia está tranquila, sabía que no le había hecho nada, me retiré con mi hija, me dolió mucho porque fue delante de Florecita", admitió.

Recientemente, Flor Rubio expresó que si Susana gusta que se aclare el tema podrían hablar al respecto en el espacio que sea: "la enfrentaré con la dignidad que me caracteriza porque no le hice nada", reiteró.