Susana Zabaleta habla de su romance con el comediante Ricardo Pérez: 'salió el arcoíris'

Luego de varios meses de rumores, Susana Zabaleta habló acerca del romance que tiene con el comediante Ricardo Pérez, a quien conoció durante las grabaciones del programa "Divina comida", en diciembre del 2023.

En ese entonces los medios le preguntaban si existía una relación amorosa con el humorista del podcast "La Cotorrisa", pero ella lo negaba, pues simplemente decía que eran amigos y que se llevaban muy bien.

Tras varias semanas de fomentar esa amistad, finalmente la soprano adelantó que sí existe una química especial entre ambos artistas y que se la pasan muy bien estando juntos.

"Tú conoces a mucha gente en la vida y de repente dices ‘ah sí’ y luego dices ‘uta madre’, me hubiera valido que tuvieras 15 u 83, pero dices qué rico, qué padre y te la pasas bien", señaló Zabaleta en dicho programa de YouTube.

Aunque de broma dijo que Pérez es raro, admira cuando se viste bien, como en una ocasión en que ella lo invitó a una boda en Coahuila.

"Yo iba a ir a Parras, Coahuila, a la boda de un amigo, le digo ‘es que tengo una boda en tres días, no sé si…’, "yo voy’, dijo, ‘pero es en Parras’, "sí voy’.

"Entonces dije: ‘nos vemos tal día’, le dije ‘oye, pero va a ir mi familia, va Alfonso, Enrique, Gabriela, va a ir toda la familia’, ‘sí, sí, sí voy’, ok, pero mis hermanos son así como raros’, ‘sí voy’".

Él comentó que todas las personas del público que ven a Susana se quedan admirados y hasta se intimidan con la vocalista, pero él no. Incluso la también actriz relató que él ha querido lucirse con ella.

"Quería quedar bien él conmigo, dice ‘renté un coche’; yo dije: ‘te vas a dormir con mi hijo (Matías Gruener)’, Él con mi hijo y yo con Elisabetta (su hija). Mi hijo que es fan: ‘voy a dormir con Ricardo, somos cuates’, yo le respondí ‘ay no mames", platicó la intérprete.

"Todo era romántico, yo al lado de él, haz de cuenta como cuando estaba yo casada, el papá, la mamá, los hijos… sí veníamos cantando, de hecho salió el arcoíris".

Susana Zabaleta siguió diciendo que le gusta el look del humorista, aunque mencionó que ella nunca se haría un tatuaje, porque se podría aburrir.

"Se va a dejar el pelo larguito, sí me gusta, aunque sus tatuajes son de preso. En la boda, yo como canté el ‘Ave María’ tuvimos que irnos antes, el señor llegó no bien vestido, sino lo que le sigue, ese trajecito que traías… no manches cuando salió dije: ‘se sabe vestir, se veía muy bien’".