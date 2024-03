Susana Ortiz y su paso por El Siglo

Este domingo 3 de marzo, se cumplió una semana del fallecimiento de la cantante lagunera, Susana Ortiz.

Fue el 25 de febrero, cuando las redes sociales se colapsaron luego de que trascendiera que la exintegrante de Chicos de Barrio había fallecido.

A lo largo de su historia música, Susana visitó infinidad de ocasiones El Siglo de Torreón.

Lo hizo sola; con “Yiyo” Nájera, con Dimas Maciel, o bien los tres juntos.

Susana ofreció varias entrevistas, pero también fue partícipe de un especial navideño siglero y de los festejos de los 95 años de esta casa editora.

El 26 de noviembre de 2009, Susana y Dimas Maciel acudieron a El Siglo para hablar de los entonces proyectos de Chicos de Barrio y tomarse unas fotos alusivas a la Navidad. “Sussy” usó un gorrito de duende.

En esa misma ocasión, ambos subieron hasta la azotea de “El Defensor de la Comunidad”, con el fin de tomarse fotos, en la que se observa parte del centro de Torreón.

En noviembre de 2010, la agrupación realizó un gran festejo en la Plaza de Armas por el triunfo del Santos Laguna.

Se permitió a El Siglo subir al escenario, para tomar fotos en las que Ortiz salió entregada, cantando a su gente.

El 4 de marzo de 2013, Susana regresó a El Siglo de Torreón, pero esta vez con “Yiyo” Nájera. Ellos continuaron con Chicos de Barrio, mientras Dimas se dio una pausa por cuestiones personales.

En aquella visita, Susana platicó que sentía muy bonito, cada que iba a algún lugar escuchaba temas en su voz.

“A veces voy a un restaurante y de repente ponen La Cita o Antología de Caricias y no saben lo feliz que me siento. No hay duda que muchas de nuestras rolas nos han marcado y además siguen vigentes”, sostuvo Ortiz en vida.

En febrero de 2017, Susana se encontraba viviendo su tercera etapa con Chicos de Barrio. Dimas y ella contaron proyectos y escribieron en una cartulina un emotivo mensaje a El Siglo por sus 95 años de haberse fundado.

Susana, quien su tiempo anduvo con su grupo llamado Los Chicos de Su, se ausentó de los escenarios. En abril de 2023, se reunió con Nájera en un estudio ubicado en la Colonia Villa Florida. Ahí grabaron el tema Si tú te vas y un medley de Chicos de Barrio.

Esa vez, Susana estuvo muy contenta de tomar una vez más el micrófono. Cantó como nunca y sí quería volver, pero su salud ya no se lo permitió.