Supervisan parajes de Lerdo en operativo Semana Santa Segura 2024

La coordinación de Protección Civil y Bomberos en Lerdo puso en marcha el recorrido de supervisión en los diversos parajes del Río Nazas, dentro del operativo de Semana Santa Segura 2024, arrojando un saldo blanco durante el pasado fin de semana. El arranque simbólico del Operativo Semana Santa Segura 2024 está programado para el próximo miércoles 27 de marzo.

La corporación mencionó que con la entrada del periodo vacacional se reflejó un mayor aumento en cuanto a visitantes en los espacios turísticos de la ciudad, por lo que fue necesario llevar a cabo la verificación de los espacios a fin de detectar y prevenir que los ciudadanos no realicen actividades que pongan en riesgo su vida y la de los demás.

A través de un informe presentado por la corporación se detalla que en este fin de semana se presenció una buena respuesta de la ciudadanía, no obstante, es necesario insistir en cada una de las recomendaciones como: no introducirse a nadar en el río o canales de riego, no conducir en estado de ebriedad, no dejar basura ni residuos en los espacios y, extremar precauciones.

“En este fin de semana, se llevaron a cabo recorridos en los márgenes del Río Nazas, detectando mayor afluencia de familias en nuestro Parque Nacional Raymundo, haciendo conciencia a los visitantes de mantener limpia el área y extremar precauciones con los menores de edad, ya que el ingreso a las aguas está estrictamente prohibido”, se detalla en el informe.

A continuación se comparten los números de emergencia, en caso de cualquier incidente: Seguridad Pública 911; Cruz Roja Gómez Palacio 871 723 4232; Protección Civil Lerdo 871 159 2676; Bomberos 871 725 3252; y Tránsito Lerdo 871 725 1061.