Suman 50 tomas clandestinas de agua detectadas en San Pedro

Se han detectado unas 50 tomas clandestinas de agua potable en San Pedro, de las cuales se formalizaron tres denuncias penales y suman diez expedientes los que hasta el momento se han conformado para tomar acciones en contra de los que incurren en el “huachicoleo” de agua.

Lo anterior lo confirmó el gerente del Simas, Alejando Gutiérrez Zamudio, quien recordó que, el año pasado se inició con la revisión de las líneas de conducción del líquido, para detectar el desvió hacía cultivos de nogal principalmente para el ganado bovino y caprino, aunque también se detectaron purificadoras de agua que no cuentan con un contrato y algunas que si lo tienen es de uso doméstico, cuyo costo es de 70 pesos mensuales.

“Llevamos pocos expedientes por que es un proceso largo, se les tiene que entregar una notificación y hay algunos en las que hemos ido a notificar hasta cinco o seis veces”.

El funcionario expresó que, incluso en algunos de los ranchos, han llegado a acuerdos, pues los propietarios pagan la multa y el consumo de los últimos cinco años, ya que es el periodo que permite la ley y desde luego se clausura la toma.

“Si se han acercado a hablar para que no lleguen las cosas hasta la denuncia, por que mucha gente hacía caso omiso, porque decía que no pasaba nada y claro que si va a pasar, es la encomienda que se me otorgó y tengo que cumplir como administrador del Simas, claro que nos vamos a meter en un broncón, porque luego amenazan con que le van a hablar hasta el presidente de Estados Unidos”.

El funcionario indicio que la irregularidad se convirtió en una práctica común y durante muchos años se desvió el agua que debería consumir las personas para regar las nogaleras o para vender el agua purificada, sin que les costara tanto, por que algunos si tenían cinco o seis contratos, pero pagaban 600 pesos, cuanto en realidad deben millones si se hace el estimado de todo el líquido que consumieron.

En relación a las purificadoras de agua, Gutiérrez Zamudio, expresó que se tiene un padrón de 200 establecimiento, de las cuales se revisaron 110 y 50 no contaban con contrato, incluso que algunas ni con licencia de funcionamiento.

“Estamos hablando de millones de pesos, estamos hablando de un negocio que consume agua y vende agua y claro que es un tema complejo y no hay más que entrarle al toro por los cuernos”.