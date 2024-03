Suman 16 casos de VPH en IMSS Durango

En este año se han confirmado 16 casos del Virus del Papiloma Humano (VPH) en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Durango. Esta infección la mayoría de las veces se cursa de manera asintomática o bien, se manifiesta de forma transitoria y sin necesidad de tratamiento, informó Juan Carlos Espinoza Burciaga, coordinador médico en Salud Pública. Detalló que en 2022, en la entidad se notificaron 29 casos de VPH mientras que en 2023, las unidades médicas del IMSS reportaron 96 casos lo que significó un aumento considerable.

Espinoza Burciaga hizo un llamado a las madres y los padres de familia o tutores a que acudan a su unidad de adscripción, para la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano en sus menores. El biológico se aplica a niñas de quinto y sexto año y de 11 a 15 años y adolescentes no escolarizadas. También se aplica a mujeres y niñas cisgénero, transgénero que viven con VIH.

En la actualidad, se están aplicando en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 10, No. 11 y No. 53 del municipio de Gómez Palacio así como en las UMF No. 1, No. 44, No. 49 y No. 50 de Durango capital. Entre los requisitos que se solicitan está: la CURP, cartilla nacional de salud, documento comprobatorio de institución escolar e identificación oficial (INE o pasaporte) del padre, madre de familia o persona acompañante. La vacunación, inicia a partir de las 8:00 horas.

El VPH es la infección más frecuente de transmisión sexual que representa un riesgo para la salud de las mujeres, ya que está asociado con la aparición del cáncer cervicouterino. En la mayoría de los casos, no causa síntomas visibles que puedan alertar a la paciente de la infección, hasta varios años después, de ahí la importancia de contar con esta cobertura de inmunización.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que la mejor manera de prevenir la infección por VPH, así como las complicaciones y los cánceres que causa, es vacunarse, de preferencia antes de iniciar la vida sexual para que la vacuna garantice la protección antes del contacto con el virus por esta vía. La meta de vacunación en la región de las Américas es alcanzar coberturas del 9 por ciento.

