Sugieren coordinación entre Coahuila y Durango para sacar provecho del nearshoring

Los gobiernos de Coahuila y Durango deben establecer una coordinación institucionalizada para estar en condiciones de sacar provecho del nearshoring y esto se refleje en nuevas inversiones productivas.

Julián Mejía, presidente de la organización Renacer Lagunero, una de las principales impulsoras de la coordinación metropolitana señaló que sin el trabajo en equipo de ambos gobiernos será muy difícil atender retos territoriales, lograr una gobernanza operativa, definir un plan de desarrollo económico consensuado y articular una estrategia para gestionar ante el Gobierno federal, instancias internacionales y capitales institucionalizados, los recursos financieros que posibiliten, junto con los debidos estudios de factibilidad, la dotación de los insumos, servicios e infraestructuras.

“La planeación, el desarrollo económico y la competitividad son temas muy serios e interconectados, no deben frivolizarse; no se puede ser competitivo poniendo al frente de esas tareas, ya sea desde el gobierno o la iniciativa privada, a gente incompetente o con perfiles que no corresponden y que llegaron a aprender”, destacó.

Actualmente, dijo, La Laguna está pagando el costo de las malas decisiones que se tomaron en el pasado, por lo que quienes gobiernan no se pueden permitir comprometer el futuro de la región por atender cuotas políticas u ocurrencias.

“Requerimos de perfiles especializados y capaces de atender y resolver las demandas y requerimientos técnicos, jurídicos, administrativos, infraestructurales y de suministro que demandan las empresas para poder llegar a la región, o para quedarse y expandirse”, dijo.

Consideró también que el territorio, sus gobiernos y la iniciativa privada con sus parques industriales, conectados y conectables, deben respaldar y estar a la altura de su mercadotecnia y campañas de promoción.

Por eso mismo, los esfuerzos deben centrarse en la dotación de estos equipamientos e insumos, en la apertura de los canales para su financiamiento y en la integración de un Fondo Mixto para el Financiamiento de Estudios e Infraestructuras Productivas que los administre, así como también de un Fondo Metropolitano Interestatal enfocado en los equipamientos y servicios públicos de la metrópoli.

Estos fondos también deberán atender la creación y operación de las instancias de gobernanza interestatal.

Mejía indicó que la región ya cuenta con distintos documentos que diagnostican, desde el gobierno y/o la sociedad civil, cuáles son sus potenciales, perfilan una visión de futuro y enumeran una serie de acciones y proyectos estratégicos para su desarrollo.

“No es necesario volver a hacer estos ejercicios, nuestro reto ahora debe ser el de superar ese punto y lograr conseguir el financiamiento para la elaboración de los estudios de prefactibilidad y factibilidad específicos para cada uno de los proyectos estratégicos, de tal forma que sean bancables y se concreten”.

Consideró fundamental posicionar a La Laguna dentro de la visión y la agenda que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum tiene para México, es importante convencerla de que esta región, mediante la dotación de estas infraestructuras, puede ser un pilar y una plataforma para el desarrollo industrial del país.