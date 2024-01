Succession arrasa en sus últimos Primetime Emmy Awards

Este lunes se llevó a cabo la edición 75 de los Primetime Emmy Awards, la cual tenía previsto a celebrarse desde el pasado 18 de septiembre, sin embargo, debido a las huelgas de Hollywood, se aplazó hasta enero. La ceremonia se realizó en el teatro Peacock L.A., ubicado en el centro de Los Ángeles.

En esta edición, la cuarta y última temporada de Succession arrasó con varios premios, incluido el más importante: mejor serie de drama. La serie de HBO se convirtió en la favorita del público y de los críticos desde que se estrenó en junio del 2018, hasta su final en mayo del 2023.

El actor Peter Dinklage, recordado por interpretar al emblemático Tyrion Lannister de Game of Thrones, fue el encargado de presentar la categoría, en la cual había fuertes contendientes como House of the Dragon, The White Lotus, ambas de HBO, así como Andor de Disney, Better Call Saul de AMC, The Crown de Netflix, y Yellowjackets de Showtime; aunque resultaba casi imposible ganarle a la serie creada por Jesse Armstrong.

Por otro lado, Natasha Lyonne y Tracee Ellis Ross rindieron tributo al clásico de la televisión estadounidense I Love Lucy con un segmento cómico a blanco y negro, esto antes de presentar al ganador de la categoría de mejor serie de comedia, premio que sin sorpresa alguna se llevó The Bear, la cual es protagonizada por Jeremy Allen White. La serie demostró su poderío.

MEJORES ACTORES

Con número musical protagonizado por Calista Flockhart, estrella del clásico noventero de la televisión Ally McBeal, se dio introducción a una de las categorías más importantes, la de mejor actor de una serie de drama, el cual se llevó Kieran Culkin por su papel de Roman Roy en Succession.

“Los amo a todos, especialmente a todos los del elenco”, dijo el actor.

Jodie Foster, por su parte, fue la encargada de presentar la de mejor actriz de una serie de drama, el cual ganó Sarah Snook quien da vida a Siobhan «Shiv» Roy.

Más información mañana en la edición impresa.