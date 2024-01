Succession arrasa en sus últimos Emmy

Este lunes se llevó a cabo la edición 75 de los Primetime Emmy Awards, la cual tenía previsto a celebrarse desde el pasado 18 de septiembre, sin embargo, debido a las huelgas de Hollywood, se aplazó hasta enero. La ceremonia se realizó en el teatro Peacock L.A., ubicado en el centro de Los Ángeles.

En esta edición, la cuarta y última temporada de Succession arrasó con varios premios, incluido el más importante: mejor serie de drama. La serie de HBO se convirtió en la favorita del público y de los críticos desde que se estrenó en junio del 2018, hasta su final en mayo del 2023.

El actor Peter Dinklage, recordado por interpretar al emblemático Tyrion Lannister de Game of Thrones, fue el encargado de presentar la categoría, en la cual había fuertes contendientes como House of the Dragon, The White Lotus, ambas de HBO, así como Andor de Disney, Better Call Saul de AMC, The Crown de Netflix, y Yellowjackets de Showtime; aunque resultaba casi imposible ganarle a la serie creada por Jesse Armstrong.

Por otro lado, Natasha Lyonne y Tracee Ellis Ross rindieron tributo al clásico de la televisión estadounidense I Love Lucy con un segmento cómico a blanco y negro, esto antes de presentar al ganador de la categoria de mejor serie de comedia, premio que sin sorpresa alguna se llevó The Bear, la cual es protagonizada por Jeremy Allen White. La serie demostró su poderío.

MEJORES ACTORES

Con número musical protagonizado por Calista Flockhart, estrella del clásico noventero de la televisión Ally McBeal, se dio introducción a una de las categorías más importantes, la de mejor actor de una serie de drama, el cual se llevó Kieran Culkin por su papel de Roman Roy en Succession.

"Los amo a todos, especialmente a todos los del elenco", dijo el actor.

Jodie Foster, por su parte, fue la encargada de presentar la de mejor actriz de una serie de drama, el cual ganó Sarah Snook quien da vida a Siobhan «Shiv» Roy.

UNA CEREMONIA LLENA DE NOSTALGIA

Como es tradición, la ceremonia de los Emmy arrancó con una introducción de comedia, esta vez a modo de sketch, realizada por el presentador del show, en esta ocasión el elegido fue el actor Anthony Anderson. El famoso comediante tiene experiencia en este tipo de entregas, pues fue nominado por siete años consecutivos gracias a su trabajo en la serie "black-ish". La introducción de Anderson estuvo acompañada de un número musical en donde tuvo una breve participación en la batería el músico Travis Barker.

La ceremonia se destacó por la nostalgia, pues consiguió rendir tributo a series que han marcado la historia de la televisión, ya que lograron reunir a elencos como el de la comedia Martin, al cast de Cheers e incluso a estrellas de The Sopranos, Lorraine Bracco y Michael Imperiolli, así como That 70's Show, American Horror Story y Grey's Anatomy. Además, se rindió tributo a personajes fallecidos como Angus Cloud, Matthew Perry y el mexicano Adan Canto.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos se vivió al comienzo del show, pues Christina Applegate fue recibida con una ovación de parte de sus colegas, la estrella de Dead To Me de Netflix, fue una de las primeras presentadoras de la noche, la actriz ha estado ausente del mundo del entretenimiento luego de que fue diagnosticada con esclerosis múltiple en el año 2021.

Con su humor característico, la actriz bromeó ante los presentes: "No tienen que aplaudir cada vez que digo algo". Applegate presentó a las nominadas de mejor actriz en una serie de reparto, el cual recibió Ayo Edebiri de la serie The Bear. "Estoy muy agradecida, por muchas razones, pero principalmente, este un show sobre la familia, familia encontrada y la familia real, mis padres están aquí esta noche", dijo en su breve discurso Edebiri.

Otra estrella que fue muy aclamada fue Carol Burnett, una leyenda de la televisión estadounidense, la famosa de 90 años de edad, fue la encargada de presentar el premio de mejor actriz en una serie de comedia, con el cual se quedó Quinta Brunson de Abbott Elementary

El siguiente Emmy lo recibió Jennifer Coolidge como mejor actriz de reparto en una serie dramática por su trabajo en The White Lotus, cabe señalar que es su segundo triunfo con el mismo personaje, pues logró la misma hazaña en la edición pasada de los premios. La actriz agradeció por la oportunidad de formar parte de la aclamada serie de HBO. "Quiero agradecer a todos los gays malvados", bromeó.

La participación de Pedro Pascal también fue muy aplaudida y destacada, el protagonista de The Last of Us fue el encargado de presentar el premio de mejor actor de reparto en una serie de drama para Mathew Mcfayden por su trabajo en Succession.

Ebron Moss-Bachrach subió a recibir su estatuilla de mejor actor de reparto por una serie de comedia gracias a su trabajo en la primera temporada de The Bear

En medio de un peculiar sketch con el elenco de la comedia Martin, el actor Martin Lawrence presentó el premio de mejor actor de una serie de comedia, el cual fue entregado a Jeremy Allen White por la serie The Bear. "Estoy muy agradecido de estar frente a todos ustedes. Amo tanto este show. Me llenó. Me dio pasión, descendió un fuego en mí para igualar el hermoso trabajo. Los amo, chicos", dijo.

El programa Last Week Tonight with John Oliver se coronó como mejor serie de variedades con guion.

Mientras que el de mejor actriz de reparto en serie o película limitada o de antología lo recibió Niecy Nash por dar vida a la vecina de Jeffrey Dahmer en la miniserie de Netflix, Dahmer.

"¿Saben a quién quiero agradecer? Quiero agradecerme a mí. Por creer en mí y hacer lo que me dijeron que no podía hacer. Quiero decirme delante de todos ustedes, gente hermosa, sigue adelante con tu malvado ser", dijo la actriz de 53 años. Nuevamente, Rupaul's Drag Race se llevó el premio de mejor reality de competencia, el show de drag queens se ha llevado esta categoría en cinco ocasiones.

Otro momento de nostalgia lo protagonizaron varias estrellas del drama médico Grey's Anatomy, el cual a lo largo de sus 20 temporadas ha cambiado su elenco, en la pantalla aparecieron Ellen Pompeo, Katherine Heigl, Chandra Wilson, Justin Chambers y James Pickens Jr., quienes se encargaron de presentar el premio de mejor actor de reparto en una miniserie, película de televisión o antología, el cual recibió Paul Walter Hauser por Black Bird.

BEEF ARRASA COMO MINISERIE

Luego de una recreación de una escena de American Horror Story protagonizada por Dylan McDermott, el actor Steven Yeun recibió el premio a mejor actor en una miniserie, película de televisión o antología por la serie Beef. Mientras que Ali Wong ganó el premio de mejor actriz en una miniserie, película de televisión o antología. Además, Beef, conocida en español como Bronca, ganó la categoría de mejor serie limitada o antología.

"Había días en los que era difícil vivir en la piel de Danny. A veces quería juzgarlo. A veces quería burlarme de él. Él me hizo a un lado y me dijo nunca abandones a Danny", dijo Yeu.

Kieran Culkin. Ganador a Mejor Actor de Serie Dramática.