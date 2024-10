Subsecretario de Gobierno llama a la mesura ante noticias falsas; asegura que búsqueda de Jared continúa

“Mientras no haya una información oficial seamos prudentes”, fue la solicitud que hizo el subsecretario de Gobierno para La Laguna de Durango, Raúl Meraz, en torno al caso de Pablo Pablo Jared Vallejo Adame, cuya búsqueda sigue a solicitud de la familia.

Lamentó que ese tipo de noticias “sensacionalistas” se divulguen en redes sociales sobre todo por el daño que causan en la familia que ha mantenido su búsqueda en el lugar donde fue encontrada la camioneta que conducía rumbo a Químicas del Rey, entre los limites de Coahuila y Durango.

Meraz, explicó que las labores de búsqueda siguen de forma coordinada siempre que exista alguna información por parte de la propia familia.

“Lo que está ocurriendo es que la familia hace algunas indagatorias y cuando tiene alguna duda, nos comunica y la Comisión Nacional de Búsqueda determina alguna fecha para ir a la búsqueda, es decir,las búsquedas no están agotadas pero dependen de que haya alguna información que nos genere alguna ruta que pudiéramos nosotros tomar como información que nos dé con el paredero de Jared”, detalló el funcionario.

Meraz aseguró que la atención a la familia seguirá así como los trabajos de búsqueda, que confía, den como resultado dar con el paradero en vida de Jared, quien desaparecida el pasado 31 de julio.

“La versión oficial de nosotros es que estamos en búsqueda de él, no hay una versión oficial, nosotros esperamos con el apoyo siempre y bajo la directriz de la Comisión Nacional de Búsqueda, y con la instrucción del gobernador Esteban Villegas, tener pronto información que nos ayude a dar con el paradero de él.

Hemos hecho algunas búsquedas, la última fue hace unos días a petición de la familia con la directriz de la Comisión Nacional de Búsqueda, reitero, todo el tema de la investigación está en la cancha de la Fiscalía (de Justicia) de Coahuila”, dijo el subsecretario quien agregó que se trabaja de forma coordinada en cuanto así se solicite.

Ante lo ocurrido en redes sociales, el funcionario estatal lanzó un llamado a la ciudadanía a la mesura.

“De entrada les pediría que tengamos mesura de lo que informamos, recordar que a Pablo Jared lo está buscando su mamá, su papá, sus seres queridos, y una noticia de este tipo siempre genera una situación negativa en la familia. Mientras no haya una información oficial, que seamos prudentes. Confiamos dar con vida con el paradero de Pablo Jared; pedirle a la ciudadanía que nos ayude con eso , que no especule sobre este tema, mientras no se tenga una infrmación verídica porque hay una familia leyéndola”.