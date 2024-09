Subsecretaría de Educación responde a protesta de docentes

En educación básica, las escuelas secundarias estatales obtuvieron el último lugar en aprovechamiento escolar por lo que fue necesario hacer cambios en la Subjefatura del Subsistema Estatal de Secundarias en esta región ,para rescatar el nivel académico, informó ayer Ulises Adame, subsecretario de Educación en La Laguna de Durango.

Recalcó que los movimientos de los jefes de nivel, es una facultad de las autoridades educativas, y que debido a que el servicio lo amerita, fue que se hicieron los cambios pertinentes.

Esto luego de que el pasado lunes, un grupo de directores, personal docente y administrativo, encabezados por el maestro Joel Torres Díaz, se manifestaran en la dependencia a su cargo para denunciar que no estaban de acuerdo en una presunta imposición que se había hecho en la Subjefatura regional.

Sobre ello, Adame dijo que los cambios y el tomar un esquema de responsabilidad generaron incomodidad. “La explicación de ‘queremos que regresen al anterior’, a nosotros nos genera suspicacia, vamos a hacer una investigación profunda a ver qué está pasando. Y estamos dispuestos a ir más allá, porque lo único que no queremos es que nuestros niños sigan reprobados, no estamos dispuestos a soltar el sistema de educación en manos de ninguna organización política, porque detrás de esto están las organizaciones políticas, no estamos dispuestos a soltar el control de la educación en ningunas manos que no sean las adecuadas”, apuntó.

El funcionario admitió que Pascual Ramírez no es emanado de las secundarias estatales pero subrayó que no es ningún impedimento. “Y seguramente como no conoce o porque no está metido en el mismo esquema, seguramente habrá que tomar medidas disciplinarias y nuevas para el control de la institución. Hay un grupo pequeño que está inconforme, nosotros no vamos a soltar el control de las instituciones porque los resultados son pobres hasta este momento”.

Los manifestantes indicaron que ellos venían trabajando con Olivas Rocha en un proyecto educativo (académico, cultural y deportivo) de la Nueva Escuela Mexicana y amagaron con un paro de labores y con bloquear el periférico si no lo regresaban a la Subjefatura.

Ulises Adame respondió que “pueden hacer lo que quieran” pero que hay cosas que no son legales. Por lo pronto, el subsecretario dijo que se enviará un oficio a cada una de las personas que estuvieron en la manifestación para informarles que no son los medios e invitarlos a que se pongan a trabajar. “Y por lo pronto, el día de ayer no se les va a pagar”.