Suben extorsiones por mensaje de texto

Las extorsiones telefónicas se han incrementado considerablemente en La Laguna de Durango, especialmente en lo que se refiere a supuestos mensajes de entrega de paquetería que van por un segundo intento de ubicar el domicilio, pero que en realidad son falsos y buscar cometer fraude al usuario.

Luis Felipe del Rivero Molina, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Gómez Palacio, dijo que los negocios suelen solicitar mercancía, ya sea mediante alguna aplicación o sitios de internet, por lo que estos mensajes sí pueden resultar confusos para los comerciantes.

"Entre tanto que estás pide y pide, llega un momento en que no sabes si es o no verdad", expuso, "la recomendación que nosotros hacemos es que no se le de clic ni nada, porque ahí es donde hacen el fraude".

Como recomendación, el dirigente del comercio formal pidió a los establecimientos que se vean afectados por este tipo de mensajes que primero revisen si efectivamente son sus pedidos los que están detenidos, ingresando directamente a la plataforma de la paquetería y con el número de rastreo que se les haya otorgado de forma oficial y no mediante estos textos.

Recordó que los mensajes en pedidos o en temas de recolección, son por las plataformas como Mercado Libre, Amazon, Estafeta, DHL, no son por parte de mensajes de texto ni con ligas donde se meten y les puedan clonar la información, entonces, llamó a los comerciantes estar bien al pendiente de esto.

Del Rivero Molina dijo que se mantiene la coordinación con las autoridades de seguridad para la presentación de las denuncias correspondientes. Refirió que durante las últimas semanas se han recibido varios reportes en este sentido, por lo que pidió a los comerciantes a no ingresar a esas ligas que se vean sospechosas.