Sube trabajo infantil en Durango

Hoy se celebra la niñez en México, día en que se promueve la felicidad, el crecimiento saludable y el futuro de las niñas y niños, sin embargo, los números sobre la niñez se alejan de estos objetivos.

La infancia en México, no siempre es feliz. Está inmersa en trabajo forzado, pobreza, malos hábitos alimenticios, y falta de leyes que garanticen los derechos de los niños y niñas.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Coahuila hay 737,056 niños y adolescentes que tienen entre 5 y 17 años, sin embargo 47,274 se ven forzados a trabajar. El 43% lo hace en quehaceres del hogar que son peligrosos, 37% trabajan en condiciones de riesgo y 20% no tienen edad legal para desempeñar estas actividades.

Al mes, 63% recibe hasta 6,200 pesos, un 19% está en el rango de 6,200 a 12,400 pesos, 14% no recibe ningún ingreso y 3% gana más de 12,400. Uno de cada tres niños que trabajan en Coahuila no asisten a la escuela, el 70% de los menores que están ocupados lo hacen en el comercio o prestación de servicios. En Durango, el 49% de los niños que trabajan lo hace en quehaceres del hogar que son peligrosos, 27% trabajan en condiciones de riesgo y 24% no tienen edad legal para desempeñar estas actividades. Uno de cada cuatro niños que trabajan no asisten a la escuela, el 42% se dedica al comercio o la prestación de servicios. Al mes, el 61% recibe hasta 3,700 pesos como sueldo, 21% no recibe ingresos, 16% está en el rango de 3,700 a 7,400 pesos, y 2% recibe arriba de 7,400 pesos.

Coahuila bajó de 7 a 6.4 por ciento su tasa de trabajo infantil, mientras que en Durango se incrementó de 11 a 13.1 por ciento en el periodo de 2019 a la fecha.

El Consejo Cívico de las Instituciones (CCI), señaló que es importante hablar sobre el trabajo infantil, ya que la estadística se relaciona mucho con las condiciones de empleo formal que se han venido midiendo en los últimos meses. El crecimiento también se aprecia a nivel nacional, de 11.5% a 13.1%, esto a pesar de las becas y apoyos que se otorgan a nivel local y federal, señala el CCI. En Durango la situación es muy grave, pues hay 469,020 niños y adolescentes que tienen entre 5 y 17 años, sin embargo 61,668 se ven forzados a trabajar, consideró Medina.

ATRAPADOS EN LA POBREZA

A nivel nacional, la constante es la pobreza. En el país hay 17 millones de niños y adolescentes atrapados en la pobreza, de los cuales 8.7 millones, es decir, más de la mitad, viven en Estado de México, Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero.

En particular, la pobreza infantil y adolescente tiene dos rasgos particulares. El primero es la dependencia de las condiciones de vida de los adultos a su cargo. El segundo, la prolongación de sus efectos a lo largo de la vida de los niños y adolescentes, explicó Coneval.