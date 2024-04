Sube AMLO tono por informe de EUA

El presidente Andrés Manuel López Obrador subió el tono en contra del Gobierno de Estados Unidos por el informe de derechos humanos..

Por segundo día consecutivo, el mandatario federal arremetió contra las autoridades estadounidenses, luego que el Departamento de Estado destacó en un informe de Derechos Humanos los ataques que ha lanzado contra el Poder Judicial, la prensa y la sociedad Civil.

"Pero así son y no debemos nosotros sorprendernos, extrañarnos, así ha sido históricamente y eso también, con todo respeto, indica que están estancados, anquilosados, en decadencia, porque tienen que renovarse", criticó.

- ¿(El martes) comentó el informe con el Embajador Ken Salazar? -se le preguntó.

"No, no, es que la verdad es muy superficial, no tiene sustento ¿cómo le vamos a hacer caso si dicen que nosotros promovimos que se difundieran 20 mil señalamientos en contra de la Presidenta de la Suprema Corte (Norma Piña)?, ¿dónde están las pruebas? Es muy irresponsable, es una tomadura de pelo, no son serios, son mentirosos", respondió.

Por su parte, Estados Unidos rechazó ayer que la publicación de su Reporte Anual sobre Derechos Humanos en el mundo sea una "violación flagrante" del derecho internacional.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel detalló que el informe es "una recopilación de entradas hechas a partir de informaciones creíbles de medios de comunicación, organismos gubernamentales, actores de la sociedad civil, embajadas y consulados".