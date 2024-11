SU SALUD ORAL

PREVENCIÓN MÍNIMA INVASIÓN II

Tenemos en nuestra cavidad bucal un promedio de 700 bacterias. Si usted lo permite estas se vuelven dañinas, patógenas y causaran temibles enfermedades. ¿Como le hacemos para que no se reúnan y se vuelvan malas, y nos ataquen a todo nuestro ser? Muy sencillo "Higiene dental oral y excelentes hábitos" así de sencillo. Es muy común escuchar "si me cepillo los dientes" con mucha pena le informo, no se hace adecuadamente, tan sencillo, como barrer, y trapear perfectamente todas las superficies. Aditamentos: cepillo dental, hilo, cepillos interdentales pasta dentífrica, no comer entre comidas, si lo hace, mientras que llega a casa a efectuar una higiene dental adecuada, utilice herramientas para que la placa dentobacteriana llamada anteriormente ahora biofilm se barra, utilice agua, para que la acidez causada por algunos alimentos, la neutralice, mastique dos tabletas de chicle unos cinco minutos, que contengan xilitol, y recladent. Por favor no utilice pastillitas para el aliento contienen azúcar y este problema se exacerba. Tengo muchísimos años escribiendo de esto, continuaré enfocándome en este tipo de prevención tan importante, he escuchado, "otra vez con el mismo tema", pues si definitivamente así de sencillo pero es lo más importante, a mis pacientes, en el consultorio, les muestro con una pastilla reveladora de este biofilm, lo importante que debe de ser el cepillado, se dan cuenta que en realidad no lo hacen adecuadamente, lo que pigmenta esta pastilla reveladora, tiene más de 24 horas en los dientes, ya que muchas personas dicen, vengo de comer y no me cepille los dientes, la pastilla no revela lo depositado en los dientes las ultimas horas. Porque es tan importante el buen cepillado, porque no debemos permitir que las baterías proliferen, y dañen , causando descalcificación en los dientes, caries dental, y enfermedad periodontal. La descalcificación en los dientes pudiera revertirse con muchos cuidados y terapias de flúor y algunos alimentos, la caries dental si es incipiente, tendremos que iniciar a efectuar una preparación en el diente, lo que deseamos es no tocarlos, pero si la caries es muy profunda, el tratamiento será mas agresivo, ya se tendrá que efectuar tratamiento de endodoncia, entrar a la parte interna del órgano dentario, intervenir el nervio dentario invadido, repito lo que queremos es la mínima invasión. Cuando no ataca dientes, puede atacar tejido periodontal, es lo que rodea los órganos dentarios, y estas bacterias pueden migrar al torrente circulatorio causando estragos desde inflamación de la encía, del periodonto, movilidad dental, sangrado, y en algunos casos los estudios nos indican que se pueden encontrar estas mismas bacterias dentro del organismo. La periodontitis ha sido asociada con un mayor deterioro cognitivo en personas con enfermedad de alzhéimer. En 2019, investigadores presentaron evidencia de que los cerebros de personas con enfermedad de alzhéimer estaban colonizados con P gingivalis, una de las principales bacterias que causan enfermedad de las encías. Se sabe que las bacterias orales viajan a través del estómago hasta los intestinos. generalmente, nuestros microbios orales no están bien adaptados a este nuevo entorno y normalmente mueren.

Pero en 2014, dos estudios demostraron que algunos tipos de cáncer de colon y recto estaban fuertemente colonizados por una especie de bacteria llamada Fusobacterium que normalmente se encuentra en la placa dental. Ambos estudios también mostraron que la Fusobacterium tiene una alta atracción por las células cancerosas malignas. Esto se debe a que la superficie de las células cancerosas permite que la bacteria se una firmemente al tumor y lo invada. Múltiples estudios han confirmado ahora que la Fusobacterium puede colonizar tumores en todo el tracto gastrointestinal.

Las investigaciones también han demostrado que los pacientes con cáncer de colon fuertemente colonizado por Fusobacterium responden peor a la quimioterapia y tienen una esperanza de vida más corta en comparación con aquellos que no están colonizados. Hay muchos otros estudios que demuestran diversos problemas en general por causa de enfermedad periodontal.