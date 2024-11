SU SALUD ORAL

PREVENCIÓN, MÍNIMA INVASIÓN

En el pasado congreso Internacional de ADM, que se efectuó en la CDMX, del 6 al 9 de noviembre, para mí, fue de gran valía.

Les informé de la exposición comercial, una gran gama de equipos y materiales dentales, concurso de carteles de investigación, 700 conferencistas con temas de investigación.

Odontología es una hermosa rama de la salud, de la medicina, los que la conocemos sabemos de su gran valía. Se que no es muy agradable para los pacientes, estoy convencida, del miedo que nos tienen la gran mayoría de personas, y el costo que creen muchos es alto. Para nosotros los odontólogos ejercer una profesión de calidad también es de alto precio y presión, pero nos gusta y los que estamos en constante vanguardia la entendemos.

Tuve el honor de coordinar tres conferencias en este Congreso y ser jurado de los carteles de investigación. Lo cual me llenó de gran satisfacción, porque concluí con un sentimiento de ratificar, me encanta lo que hago, y sobre todo lo importante que es la "Salud Oral" para el resto del organismo, así tengo muchos años queriéndolo transmitir a la comunidad social, pero actualmente mas firme me encuentro.

Hace unos años tuve el gran placer de estudiar el diplomado de Gerodontologia, (odontología para adultos mayores) en la UNAM, muy honrada me sentí cuando me entregaron mi diploma en esta magna Universidad Nacional Autónoma de México, diploma que me entregó el Dr. Javier Marichi, director de Odontología de la UNAM.

Todo va de la mano, prevención, disciplina, y gerociencia. Para poder concluir mis estudios de Gerodontologa, elaboré un ensayo sobre Gerociencia, el cual inicié con un pensamiento elaborado después de haber estudiado, me inspiré y es lo que siento y lo practico en mi vida diaria: "Por un mundo mejor para las generaciones futuras, pongamos nuestra visión en la misma dirección. Hacia una longevidad sana, mediante la prevención en todos los aspectos desde la niñez".

Estimados lectores los invito a hacer esto, son padres de niños están muy a tiempo, son adultos, siguen a tiempo, ya son adultos mayores, a no perder tiempo y a iniciar por su bien un programa de prevención en todos los aspectos. El cuerpo humano es una creación maravillosa el cual responde inmediatamente al cariño y cuidado que le damos, mínimo una caminata diaria de 30 minutos, dormir mínimo 7 horas, y una muy buena y sana alimentación, si tienen problemas: manos a la obra, a rectificar estos problemas de salud, repito el cuerpo es maravilloso y responderá inmediatamente al apapacho que le prodigamos.

Mi tema central que abordaré en los siguientes artículos es Prevención en toda la extensión. Dos de los conferencistas que tuve el gusto de coordinar, mostraron lo siguiente que concuerda con mi sentir. "El secreto de tu futuro está escondido en tu rutina diaria" es una cita de Mike Murdock.

Los hábitos diarios de nutrición y ejercicio son los que determinan la salud a largo plazo. Por lo tanto, invertir en una rutina más saludable puede agradecerse en el futuro.

Nuestro amigo y compañero José Ángel Sifuentes, comparte, un lema de Tomas Edison, "El doctor del futuro no dará medicinas, sino que instruirá a sus pacientes en el cuidado de su cuerpo humano, en la dieta, en la causa y en la prevención de la enfermedad", 1903. Desde esta fecha, Edison decía lo anterior. Tenemos muchos años hablando del tema, en el caso de odontología, la caries dental sigue siendo la enfermedad numero uno a nivel mundial. No es posible, espero dejar algo de huella con estos mensajes, continuaré escribiendo que se debe hacer para prevención en odontología. Son los mismos requerimientos para nuestra vida.

Buenos hábitos, higiene, ejercicio, alimentación, descanso, actitud, holístico, sueño, ambiental, meditar, orar, etc. Evitar el sedentarismo, la toxicidad, en todos los aspectos, alcohol, cigarro, noticias, exceso de trabajo, no disfrutar, no reír, buscar por sobremanera el amor, a tu prójimo, a tu pareja, a tus hijos, es esencial para cada uno de nosotros, el apapacho es muy importante. Recuerda que el ser humano es la unidad del cuerpo, la mente y el espíritu. Esta metodología afirma que el amor es el elemento mas importante en el ser humano.

Con disciplina diaria cambiaremos nuestra propia vida a una vida mas saludable. Retando a nuestra herencia, genéticas, a las comorbilidades que podamos tener o sufrir. Así como prevenir muchísimas enfermedades que podemos evitar. Con prevención, hacemos una mínima invasión, a todo nuestro ser, desde los órganos dentarios, como al resto de nuestros órganos vitales.