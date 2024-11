SU SALUD ORAL

CONGRESO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGÍA

Del 6 al 9 de noviembre, se efectuó el XLI Congreso Internacional de Odontología ADM- AMIC, en el cual el programa científico organizado es de primer nivel, mas de 70 conferencistas nacionales e internacionales, la exposición comercial de AMIC en donde se puede encontrar toda la tecnología moderna, como inteligencia artificial, materiales, equipo, todo esto gracias a la combinación de esfuerzos de la Asociación Dental Mexicana, organización rectora de la Odontología en México.

En este mismo evento se celebró la Segunda Asamblea Ordinaria de los colegios filiales, en donde estuvieron presentes como delegados el Dr. Amílcar Fernando Peniche Polanco, presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de La Laguna A.C. filial a ADM, y la Dra. Gabriela Martínez Lomas, tesorera de este.

Llegamos a coincidir en los pasillos del World Trade Center, compañeros de nuestro colegio, Dres. Sergio Favela Torres, Dra. Belem Flores Guajardo, Dra. Yoselyn Torres Téllez, Dra. Guadalupe Téllez, Dra. Guadalupe Gutiérrez, Dra. Sara Eloísa Alba, nuestro compañero de consejo directivo del colegio el Dr. Alfonso Aristegui, Dr. Rodolfo Parada F, y el Dr. Sergio Favela Flores quien además de compañero del colegio, excelente conferencista, quien ha conquistado a los odontólogos asistentes, el auditorio Olmeca, lleno total, (uno de los más grandes del WTC). Un congreso que, por ser miembro filial de ADM, todos los socios del Colegio tenían derecho sin costo.

La odontología es una rama de la salud muy importante para el organismo, lo he comentado siempre que tengo la oportunidad, pero al estar presente en este tipo de eventos, a los que nos apasiona nuestra profesión, seguimos enamorados de ella, y comprendemos que tenemos que asistir a estos eventos para estar en vanguardia, y con todas las conferencias tan importantes que por supuesto no se puede acudir a todas pero al menos a mi me dejan el mismo pensamiento, sigamos trabajando en la prevención, algo tan sorprendentemente sencillo pero necesario para la salud oral.

Es muy necesario cuidar nuestra salud general, mediante puntos muy importantes, que posteriormente mencionaré. Las conferencias que tuve la oportunidad de coordinar como parte del comité ejecutivo de ADM, los conferencistas concluyen con un lema muy parecido: el Doctor del futuro no dará medicinas, sino que instruirá a sus pacientes en el cuidado del cuerpo humano con la dieta, en la causa y en la prevención de la enfermedad: Thomas Edison 1903. Desde cuando este genio dijo esto, no es posible que en esta época siga habiendo caries dental. Así como Mike Murdock, dijo: el secreto de tu futuro son los hábitos diarios. Seguiré hablando de lo mismo, control de biofilm, dieta, gerociencia, todo es prevención.