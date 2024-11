SU SALUD ORAL

DULCES, DULCES, DULCES

Pasamos un día muy conmemorado en estados Unidos y nosotros por estar tan cerca de ellos también nos toca, el festejo de "Halloween".

Halloween es una fiesta que se celebra el 31 de octubre, víspera de la fiesta cristiana occidental de Todos los Santos. Inicia la conmemoración de Allhallowtide, el tiempo del año litúrgico dedicado a recordar a los muertos, incluidos los santos, los mártires y todos los fieles difuntos. Halloween se celebra la noche del 31 de octubre principalmente en el mundo anglosajón: Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido, con la excepción de Australia y Nueva Zelanda donde la tradición no está tan arraigada.

Entre los platos típicos de Halloween podemos encontrar diferentes recetas con calabaza: pasteles, flanes, tartas, destacan también las manzanas, ya que Halloween coincide con el fin de la cosecha de esta fruta. Uno de los platos más típicos es el de las manzanas caramelizadas.

La celebración de Halloween no se queda sólo en la noche del 31, dura todo el mes de octubre, con los preparativos, la recogida de calabazas y la decoración de las habitaciones y jardines de las casas. Actualmente, Halloween es la segunda fiesta más comercial de los Estados Unidos: los estadounidenses gastan unos 6.900 millones de dólares en Halloween, la mayor parte en golosinas, disfraces y fiestas. Los dentistas están preocupados por los dientes de los niños en Halloween, ya que los disfraces pueden afectar la salud dental. Los dientes postizos son un ejemplo de disfraz que puede ser peligroso para los dientes. Para evitar riesgos, es importante leer las etiquetas de los disfraces con atención para evitar daños en los dientes o asfixia.

Aquí en México tenemos celebraciones muy hermosas por el día de todos los santos y de los muertos, en otra ocasión tocaré el tema.

Regresando al punto de los "Dulces" se que no podemos evitar que los coman, que les gusten, pero por favor hacer conciencia de lo dañino que son, en muchos aspectos, si los consumen, hacerlo con medida. Es fundamental tener la educación en casa y en las escuelas del buen cepillado, utilizar el hilo dental cuando menos una vez al día. De preferencia después de la cena. Después de cada comida es importante no cepillarse los dientes inmediatamente, ya que algunos alimentos ácidos suavizan el esmalte, este se vuelve sensible y puede lastimarlo. Es recomendable utilizar una goma de mascar que contenga xilitol, para apoyar a la protección. El daño de los dulces es que, si están constantemente comiéndolos durante el día, si permanecen mucho tiempo en boca, aumenta el riesgo de tener caries dental. Así mismo evitar los dulces duros como caramelos o pegajosos, estos pueden dañar más.

La caries sigue siendo la enfermedad número uno, falta enseñanza y educación, recuerden que lo básico es la higiene dental, la colocación de flúor en casa y en consultorio, revisiones periódicas con el odontólogo, la "mínima intervención" en donde se le aconsejara que antimicrobianos utilizar para la remineralización, colocación de selladores de fosetas y fisuras según el riesgo que tenga de incidencia de caries. En cuanto a educación para la salud y prevención en la salud oral, hay compromiso de parte del gobierno en diferentes áreas como IMSS, ISSSTE, SS, en todas las Escuelas y Facultades de Odontología, no cubrimos lo suficiente, también está la Asociación Dental Mexicana, Federación de Colegios de Cirujanos Dentistas, quien tiene el Programa de Salud bucal al preescolar, y el Programa de CEPIDI, el International College of Dentists, quien uno de sus mayores compromisos es el Servicio Social, de hecho su lema es "Reconociendo el Servicio y la Oportunidad de Servir", se hacen muchas campañas de atención odontológica a nivel nacional.

Todos los profesionales de la salud tenemos la obligación de hacer un poco de este servicio social a la comunidad, pero no abarcamos la población completa. Este tema amigo lector es muy importante, sólo les dejo el mensaje: una boca sana es un cuerpo sano, evitemos problemas generales. Continuaré con este tema, que todos lo sabemos pero un gran porcentaje lo padece.