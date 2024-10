SU SALUD ORAL

CONGRESO DE EGRESADOS 2024 - Cuarta parte

Continuaré comentando sobre nuestro magno Congreso de Egresados 2024, "Renovando lazos con Ciencia y Sonrisas", celebrado el pasado 11 y 12 de octubre, el cual no hubiera sido posible sin el apoyo de muchas personas, autoridades de la Facultad, maestros, personal manual, administrativo, conferencistas, "congresistas" expositores comerciales, alumnos, jóvenes de tercer semestre que de inmediato dicen que "si" para apoyar en que este evento luzca como debe ser, entregando constancias, registros, boletos, cuidando auditorio, sala de usos múltiples.

Fungieron como edecanes: Karen Guadalupe González Hinojos, Carlos Joshua Aviña Hernández, Carlos Emiliano Espinal Castañeda, Gerson Iván Torres Cisneros, Martha Ivonne Hernández Rojas, Aracely Saldaña Alcaraz, Georgina Cabral de la Rosa, Jared Daniel Martínez Serrano, Stephania Cisneros Ramírez, Nadia Pamela Chairez Villaseñor, Daianna Rodríguez Martínez, Ashley Mariana García Medina, David Guerra Armendáriz y Blanca Aleida Martínez Uribe.

Compañeros de la mesa directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de La Laguna A.C. que también algunos de ellos son maestros de la Facultad, un hermoso grupo, cada quien coordinando lo que les competió, gracias, amigos: Dres. Amílcar Peniche Polanco, Alejandro Aguilera Flores, Alfonso Arestegui Campos, Celia Gandarilla, Daniel Jaik Reyes, María Elena Verano Pérez, Frida López Ríos, Gabriela Martínez Lomas, Gricelda Chávez Flores, María Guadalupe Reyna Jiménez.

Personal manual y administrativo, y docentes: Dr. Francisco Suárez, Dr. Mario Armendáriz Hinojos, Paola Castruita, Elena Soto, Aarón Castruita, Lic. Salvador Ceniceros, Lic. Ceci Violante, Fátima Ramírez, Lulú Ramírez, Lupillo Ríos, Marisela Meza, Giny Tenorio, Melissa Tenorio, Gregorio Muñoz, José Luis Yáñez, Luis Alberto López, David Diaz, Juan Manuel Castruita, Apolinar Rodríguez, sin todos ellos no hubiera sido posible efectuarlo. Gracias MCO Caros Ricardo Nevárez Velázquez, Secretario Administrativo, quien me dio todas las facilidades para efectuarlo, al MOR. Enrique Díaz Palomares, Director de la FOUAde C, unidad Torreón, a quien le agradezco el gran respeto que me mostró al designarme organizar nuevamente el Congreso de Egresados de mi querida "Alma mater".

Recuerden la amistad de esos años en los que pasamos por esas aulas y pasillos, son recuerdos imborrables. Felicidades egresado que tuvimos la fortuna de coincidir, compartir y disfrutar.