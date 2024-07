SU SALUD ORAL

LAS MANOS (PARTE II)

Nuestro preciado cuerpo esta compuesto por diferentes órganos y sistemas, todos muy importantes, necesarios para nuestro funcionamiento y de una u otra forma intervienen en nuestra salud general e integral. Abordare varios temas referentes a "Las Manos" como son, para que son, todos los padecimientos que ocurren y porque las debemos de cuidar mucho.

El saludo: dependiendo de distintas creencias, tradiciones, religión, opiniones, las manos se utilizan para saludar. En Occidente, se suele estrechar la mano de la otra persona. Un apretón de manos puede significar tanto "hola" como "adiós". Desde un punto de vista histórico, también es una forma de mostrar a la otra persona que no estamos ocultando un arma en la mano. El apretón de manos no solo transmite un saludo; hace saber a la otra persona si eres amigo o enemigo. En otros lugares se saluda extendiendo las manos y juntando las palmas, como un gesto de "bienvenida" o de "despedida". También puede transmitir otro mensaje. En algunas partes del mundo, aún existe la lepra (enfermedad de Hansen). Cuando esta microbacteria ataca a los nervios, suele provocar una atrofia muscular en las manos, creando un agujero visible entre el pulgar y el índice. En algunas culturas, extender las manos demuestra a la otra persona que no tienes lepra. El gesto indica: "Mis manos están sanas; yo estoy sano". En el marco de la pandemia por la COVID-19, ha habido cambios muy importantes, se recomienda "No saludar de Mano", a la fecha, julio 2024, hay repunte de COVID -19 con otras variantes, es recomendable insistir en no utilizar esta buena costumbre, además de recordar la importancia del lavado de manos. El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara. Esto es como parte esencial de una cultura de autocuidado y prevención. Es una recomendación imprescindible en diversos espacios sociales, laborales y familiares.

Hoy, el llamado es uno solo: apenas disminuya y se controle la pandemia, como todos esperamos, no debemos cambiar esa conducta que adquirimos de lavarnos las manos bien y con frecuencia. El lavado de manos salva vidas, es la medida más económica, sencilla y eficaz para reducir el riesgo de infecciones y hace parte de las recomendaciones en la lucha contra la resistencia antimicrobiana (RAM), una de las 10 principales amenazas para la salud pública a las que se enfrenta la humanidad.

La ciencia, la investigación y los datos estadísticos respaldan esta medida. Las manos se convierten en vehículo y mecanismo de transmisión por contacto para diversos microorganismos. Por ejemplo, cuando una persona tiene gripa y tose puede 'lanzar' al ambiente hasta 3.000 gotas de secreciones y en ellas pueden estar diversos tipos de gérmenes, que pueden sobrevivir hasta 30 horas en superficies o fómites, dependiendo del material del que estén hechos y del tipo de microorganismo.