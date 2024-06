SU SALUD ORAL

ÓRGANOS DENTARIOS VI

El tema es Órganos Dentarios, los cuales son afectados por varias causas. El artículo de hoy versará sobre el "trauma oclusal" la palabra trauma, viene del griego que significa herida, el cual es un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente, emoción o impresión negativa, conmoción, shock, lesión duradera producida por un agente mecánico, generalmente externo, contusión, traumatismo, lesión.

En odontología se aplica el termino, ya que es el daño que produce cambios en los tejidos del aparato inserción (periodonto) como resultado de las fuerzas oclusales, hábitos parafuncionales, por bruxismo, rechinamiento de dientes, afectando por la fuerza el órgano dentario, de tal manera que lo fractura. ¿Qué fractura? Desplaza el órgano dentario del alveolo, movilizándolo ya que el golpeteo es continuo, crónico, llega un momento que este se sale por si solo, (se cae) o es necesario la extracción, mientras esto pasa, va causando deterioro el resto de la oclusión, modificándola en toda la arcada superior e inferior.

En cuanto el órgano dentario, estando sano, lo puede fracturar, sin haber otra lesión como caries, estas líneas de fractura son en ocasiones muy difíciles de diagnosticar, el paciente solo presenta muchísimo dolor, en otras no hay dolor, en la valoración que se hace cada 6 , 8 o 3 meses observamos líneas de fracturas , se toman radiografía y hay lesiones periapicales, aun sin dolor, pero ya con daño.

Así mismo, si estos ya están tratados, con materiales como resinas, amalgamas, etc., estos se pueden fracturar fácilmente (además del uso que se les da, comer alimentos duros, usarlos como herramientas), las prótesis de metal porcelana, circonio, etc., también se pueden ver afectados por este problema que tenemos la pesadilla del trauma oclusal. Es pesadilla, porque una vez rehabilitado el paciente desea que este tratamiento dure para el resto de su vida, y así no es, tristemente los tratamientos odontológicos no son permanentes.

En algunos porcentajes mínimos si lo es, pero ¿qué se requiere? Muchísimos cuidados: he mencionado la higiene dental, los alimentos que se ingieren, también es importante como se ingieren, ejemplo los cacahuates japoneses que a todos nos encantan, causan una comprensión inadecuada, pudiendo hacer daño. Utilizar los órganos dentarios como herramientas, hasta abrir una bolsita, tratar de abrir un nudo, etc. Es muy común hacerlo. Masticar hielos, otro daño y error para los órganos dentarios. Utiliza el guarda oclusal, es necesario saber si esta correctamente diseñado, y en su valoración hacer de nuevo terapia oclusal, en ocasiones hay algún diente que está ocasionando sea la palanca del daño.

En la consulta los cirujanos dentistas valoramos que todos los dientes tengan la posición adecuada, guía incisal, guía canina, ya que en estas posiciones anos damos cuenta de los choques entre los mismos órganos dentarios, esto es importante para evitar lesiones en los dientes posteriores. Aconsejable, visítenos, el paciente se adapta al dolor, a la molestia, a masticar inadecuadamente, y cuando acude a consulta, ya es demasiado tarde.