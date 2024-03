ASEGURE SU SALUD ORAL E INTEGRAL

La Odontología, o Estomatología, es una de las ciencias de la salud, que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognatico, el cual incluye, los dientes, periodonto, articulación temporomandibular, sistema neuromuscular, todas las estructuras de la cavidad oral como lengua, paladar, mucosa oral, glándulas salivales, otras estructuras anatómicas implicadas como los labios, amígdalas, orofaringe, nervios incluidos, como el trigémino, cuello, cara. Los tratamientos que efectuamos son muy extensos, podemos detectar y valorar enfermedades que competen a cavidad oral, dientes, músculos, nervios, así como enfermedades en relación con otras especialidades, muchas de las ocasiones somos el primer contacto de alguna enfermedad hereditaria o general y la remitimos al área correspondiente. Por tal motivo hacemos una valoración e historia clínica extensa.

Este es nuestro trabajo diario, es una profesión amplia, hermosa, y muy necesaria, sabemos que la gran mayoría de los pacientes van con miedo, con reservas, cada día tenemos pacientes diferentes, para nosotros es sumamente importante entender la personalidad de cada paciente que atendemos, una vez obtenida su confianza y su amistad se hace una relación paciente- dentista maravillosa. Realmente somos unos artistas, ustedes los pacientes nos hacen despertar dones que probablemente no creíamos que teníamos, estudie odontología porque me gustaba el área de la salud, pero con el tiempo descubrí, que tenemos una gran sensibilidad para crear sonrisas, para crear cosmética, para rehabilitar sus piezas dentales, para estar al pendiente de ustedes de su salud bucal y general, ya que son los que están en el sillón del dentista y están bajo nuestra protección, que estando en ese sillón se apodera en una gran mayoría un temor muy grande y que los mismos dentistas lo hemos sentido, que estamos siempre observando sus movimientos, sus molestias, la atención que les brindamos es por encima de nosotros. Una profesión de gran sensibilidad, una profesión que nos enseña a entender a las personas, a sentir su dolor, Somos un bien necesario y a pesar de causar todo este tipo de molestias sin desearlo es para su bien. Aseguren su Salud oral y general, el aparato estomatognático es sumamente importante. El ser humano y más en estos tiempos, ha cambiado los criterios de cuidados personales, cada vez son más las personas que hacen ejercicio físico diario, comen saludable, meditan, no tienen excesos, duermen bien, algunos reflexionan en edad joven, otros ya adultos, nunca es tarde para hacerlo. La vida es compleja y maravillosa, pero primero somos nosotros "nuestro ser", entre todos estos cuidados compete también estar atento a nuestro cuerpo, nuestros órganos. Ir al odontólogo, es importante, para valorar no solo si hay caries, como menciono en el inicio del artículo, se valora y previene problemas orales que ustedes no se han percatado. Problemas que podemos evitar que se complique, no pensar que es "debido a la herencia". He escuchado mucho "mi papa tenia muy malos dientes" o su mama, o sus ancestros, no por eso usted tiene que padecerlo. El ir al odontólogo no es para que como la moda está le pongan carillas grandes como ahora se usa, para ponerle bótox, para algún resultado estético, es para prevenir, "mínima invasión" , ya si hay daño, debido a accidentes, estrés excesivo que ha causado mucho daño en las estructuras dentales o musculares, entonces ya se efectuará la rehabilitación adecuada. La profesión Odontológica, es hermosa, sensible, de servicio, de amor, de entrega.