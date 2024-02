SU SALUD ORAL

CONGRESO XXXI MULTIDISCIPLINARIO (II PARTE)

Estamos a unos días que se efectúe el XXXI Congreso Multidisciplinario 2024, esperamos tener una gran afluencia de odontólogos interesados en escuchar muy importantes temas impartidos por extraordinarios conferencistas nacionales e internacionales. En sala Magna estará el Curso de Mínima Intervención " Un cambio de Paradigma" impartido por el Dr. Eduardo Julio Lanta PhD, su CV: Exprofesor Titular Extraordinario de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Odontología (PhD) de la Universidad de Buenos Aires. Autor de cuatro libros: Operatoria Dental- estética y adhesión , 2003, Atlas de Operatoria Dental, 2008; Operatoria Dental 2a edición, 2011 y Mínima Intervención un cambio de Paradigma, 2022 ; además tres capítulos de libros y más de 30 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Dictante de más de 500 cursos y conferencias en su país y de más de 100 en el exterior. Ha recibido premios y distinciones científicas y académicas y es Miembro honorario de Instituciones de Argentina y del exterior. Dictante de Carreras de especialización y Maestrías en Argentina y el exterior. Dr. José Ángel Sifuentes Sifuentes: Egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila. Título de Cirujano Dentista. Egresado de Escuela de Odontología de la Universidad Autónoma de Cd. Juárez Especialidad en Prótesis Bucal Fija y Removible. Miembro de la Asociación Dental Mexicana. Comisión de Servicio Social ADM 2012 - 2013 y 2016 - 2017. Secretario del Consejo de Certificación de ADM 2022 - 2025. Premio CUM LAUDE en la categoría Conferencista por la Asociación Dental Mexicana 2023. Miembro del Chicago Dental Society. Miembro del International College of Dentists Sección México. Presidente del International College of Dentists Sección México periodo 2017 - 2019. Presidente de la Academia Pierre Fauchard Actualmente. Coautor del libro de: Mínima Intervención, un cambio de Paradigma, 2022, Co- Autor del libro "Abordaje Clínico Integral de Mínima intervención de la Lesión de Caries Dental, Diagnostico Biomateriales" 2023. Dr. Roberto M. Valencia Hitte: Cirujano Dentista por la Universidad Tecnológica de México. Postgrado en Odontología Pediátrica Health Science Center at San Antonio Texas. Presidente y socio Fundador de la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica. Secretario y fundador del Consejo Mexicano de Odontología Pediátrica. Catedrático de la Especialidad en Odontología Pediátrica en Universidad Tecnológica de México 1980-2023. Profesor de la Maestría en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Editor de la Revista de operatoria dental y biomateriales (RODYB). Senior Editor del J Clinical Pediatric Dentistry. Autor de más de 100 Artículos Científicos. Autor de 4 Libros y participación en Capítulos de 6 Libros. Además tendremos otras salas con temas de Ortodoncia, Endodoncia y Periodoncia impartidos por: Dra. Martha Carolina Rodríguez García: Egresada de la Facultad de Odontología de la UNAM, Cursó la especialidad de Ortodoncia en el Hospital General Dr. Manuel Gea González, certificada en práctica general por ADM y Certificada por Asociación Mexicana de Ortodoncia, ambas certificaciones por examen Ceneval. Máster en programación neurolingüística, Premio al Mérito Odontológico Dr. Fernando Campuzano, actualmente tesorera del Consejo de Certificación ADM. Dra. Elizabeth Madla Cruz: Doctorado en Ciencias con Orientación en Microbiología del 2014 al 2018, Facultad de Ciencias Biológicas UANL. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Maestría en Ciencias Odontológicas con Especialidad en Endodoncia, Facultad de Odontología UANL. Cirujano Dentista, 2002-2007 Facultad de Odontología UANL. Diplomado en Investigación Clínica Facultad de Estomatología, UASLP. Diplomado en Control de Infecciones, Facultad de Odontología UANL. Certificada por el Consejo mexicano de endodoncia del 2014 a la fecha. Sub-Coordinadora Académica del Posgrado de Endodoncia de la Facultad de Odontología UANL del 2012 al 2021. Estancia de investigación en el Centro de Investigación y Desarrollo de Ciencias de la Salud. Líder de Opinión de la casa comercial Dentsply Sirona del 2015 a la fecha. Líder de Opinión de la casa comercial Carl Zeiss del 2016 a la fecha. • Certificada Train The Trainers. Dentsply - Suiza en 2016 .Catedrática del Posgrado de Endodoncia de la Facultad de Odontología, UANL del 2012 a la fecha. Maestra del Posgrado de Odontopediatría UANL del 2014 a la fecha al 2021. Socio Activo de la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia AC del 2010 a la fecha. Dr. Cristian Fernando Palacios Peña: Egresado en 2015 de la licenciatura en la facultad de odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Premio a la excelencia académica CENEVAL 2015 y desempeño sobresaliente. Egresado en 2019 de la Maestría en Periodoncia de la UAdeC. Pasantía en investigación en Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. Práctica privada en Cuauhtémoc y Chihuahua, Chihuahua Con enfoque en flujo digital. Conferencista nacional. Publicación de múltiples artículos y posters científicos. Los esperamos, a este gran encuentro de vanguardia que hemos preparado el Colegio de Cirujanos Dentistas de La Laguna A.C. Filial Asociación Dental Mexicana.