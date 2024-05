SU SALUD BUCAL

ORGANOS DENTARIOS, PARTE V

Continuamos con Higiene Dental, que a pesar de que es un tema de la vida diaria, no se efectúa correctamente.

Pensamos que, si lo hacemos adecuadamente, realmente no lo hacemos y además si sumamos los muy malos hábitos de consumir azucares durante un buen rato continuo, por horas, nos va a provocar serios problemas, también el uso de enjuagues que contengan alcohol, consumir pastillitas con azúcar para mitigar el mal aliento, es un círculo vicioso ya que ayudan a que el biofilm se acrecente, las bebidas constantes con azúcar, bebidas alcohólicas, etc.

Los tratamientos restaurativos no duran el tiempo adecuado, ejemplo las resinas, obturaciones, empiezan a filtrar, y si no acuden a revisión, por debajo de estas habrá caries.

La caries dental presenta diferentes grados, el paciente se da cuenta que la tiene, cuando observa ya algo negro en sus dientes, o le duele al tomar agua fría o comer dulces, y aun así podemos estar a tiempo, pero cuando esta avanza y llega a la pulpa (nervio) dental, el dolor es mayor y es necesario efectuar el tratamiento de endodoncia, aún estamos a tiempo de salvar el órgano dentario, pero ya va a quedar "tocado" y su pronóstico es reservado, va a depender de muchos factores.

Haciendo el tratamiento de endodoncia adecuadamente, bien hecha, va a haber problemas que causen que este órgano dental se pierda a futuro. Las causas: muchas, primero la mala higiene dental, la masticación inadecuada, hábitos para funcionales, rechinar los dientes, apretar los dientes, comer hielo o comidas muy duras con una indebida compresión.

Otro ejemplo que les pongo a los pacientes es si ustedes tratan e quebrar un huevo apretándolo en sus puntas es más difícil de quebrarlo, si le dan el golpe acostado el huevo por en medio es más fácil de quebrar, así pasa con los dientes, se puede hacer muchas cosas pero no se debe!! queremos quedar como nuevos, pero esos órganos dentarios ya fueron tocados.

Una vez efectuada la endodoncia es importante rehabilitarla con refuerzo interno (poste interno en el conducto) y corona. Si lo deja sin rehabilitar es más fácil que se fracture. En algunas ocasiones hay muy ligeras fracturas que no se pueden observar, clínicamente, ni radiográficamente, es necesario efectuar tomografía del área, como siguen las molestias terminamos decidiendo que es necesario extraer el órgano dentario.

La mínima intervención, o la mínima invasión es lo más adecuado, entre menos toquemos mejor, por ese motivo el cuidado en la alimentación y la higiene dental, así como sus revisiones y valoraciones con el odontólogo.

Hay varios mitos: tengo mala dentadura por herencia, es que la saliva que tengo me causa muchos problemas, etc., etc. No juzgue por usted, ni por lo que le diga un amigo, no piense, no me duele nada, usted no tiene ojos internos, visítenos para su valoración integral y estomatognática completa.

Así mismo es importante utilizar un buen guarda oclusal, efectuado para su boca, (no es una pantufla) bien elaborado, y que realmente usted lo vaya a utilizar no que se quede guardado en su cajón del buró. No es ley que llegando a viejitos nos quedamos sin dientes, pero si es importante la mejor medicina la prevención, saber dar el verdadero valor preciado a estos órganos dentarios que tenemos.