Stephanie Salas desmiente que su hija Michelle Salas este embarazada

La vida de Michelle Salas ha dado un giro importante en los últimos tiempos. Desde su matrimonio con el empresario Danilo Díaz hasta su estrecha relación con su padre, el célebre cantante Luis Miguel, pasando por sus proyectos profesionales, y más recientemente, su mudanza a otro país. Sin embargo, ahora surge la pregunta: ¿podría estar enfrentando también un posible embarazo?

Las versiones sobre la "maternidad" de la exitosa modelo surgieron esta semana a raíz de unas imágenes que circularon en redes sociales.

Durante uno de los conciertos del intérprete de "La Bikina", Michelle fue captada usando un vestido blanco entallado, lo que hizo que los fanáticos notaran un ligero cambio en su figura, específicamente un vientre abultado que no suele lucir normalmente. Ahora, fue su madre quien salió al paso para despejar las dudas respecto a las intimidades de la joven.

Resulta que la actriz Stephanie Salas, progenitora de Michelle, participó como invitada en el programa de radio "La Caminera" en Exa, donde participó en dinámica de preguntas y respuestas del público. Uno de los conductores sacó un papelito en el que se le preguntaba si su hija estaba esperando un bebé. Con calma y con un toque de humor, Stephanie negó la información: "No, si no han visto que adoptó ya un gatito, eso indica que no. Porque obviamente siempre que tienes una mascotita (la cuidas), claramente que no…", mencionó.

Dado que no es la primera vez que surgen este tipo de rumores sobre Michelle, Stephanie reconoció lo complicado que es escapar de ellos. "Siempre (inventan chismes), es que luego saca la panza en las fotos, pero está bien padre, de verdad. Chequen el nuevo gatito que adoptó, de verdad está increíble se llama Enzo y es un himalayo, es que le encanta esa raza…", dijo sin dar más detalles.

Después de la boda de su hija, Stephanie expresó a los medios que aunque le gustaría convertirse en abuela, no sabe si está preparada para ese momento. Además, Michelle está disfrutando de su relación, viajando por el mundo y compartiendo su estilo de vida en redes sociales.

"La felicidad de mis hijas es por completo la mía. Cómo explicarles que siendo madres. Ver a mi hija realizada y feliz es la satisfacción más grande que una mamá puede tener", dijo entonces Stephanie.