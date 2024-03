Sorpresiva NOCHE DE BODAS Sorpresiva NOCHE DE BODAS

Osvaldo Benavides y Ludwika Paleta son dos actores que desde muy jóvenes consiguieron ganarse el reconocimiento del público con sus participaciones en teatro, cine y mayormente en televisión nacional interpretando queridos personajes como "Nandito" y "Tita" en María la del barrio, transmitida en 1995; sin embargo, en esta ocasión se reencuentran para protagonizar una comedia romántica que está a una semana de hacer su estreno en todas las salas de cine.

En entrevista para El Siglo de Torreón, nos cuentan el trabajo detrás de este proyecto llamado Noche de Bodas, que lleva en letras chiquitas "puede besar a la exnovia".

"Estoy muy feliz, es un sueño hecho realidad. Llevamos años en ese asunto, Ludwika es la única persona que está en este proyecto desde el día cero hasta ahora, hemos caminado juntos en las distintas etapas del desarrollo, producción, edición, postproducción de esta idea que nace con la intención de hacer una película comercial, pero con propuesta, que sea muy fácil de entender para todos, que sea original, que no sea autocomplaciente, que no sea facilona, sino ¡que tenga vida!, de ahí nace la idea de hacer esta comedia romántica y de hacerla con Ludwika, porque nos conocemos, nos queremos, sabemos que hay química entre los dos, hemos trabajado juntos, y cuando algo funciona tan bien, cuando algo jala, cuando te la pasas tan bien haciendo algo, lo único que quieres es que se repita y que se siga repitiendo, desde ahí viene la realización de esta película", comparte el actor 44 años de edad, Osvaldo Benavides.

Además de actuar en la película, Benavides se estrena como director de rodaje, sintiéndose "muy preparado, afortunado y agradecido", pues asegura que lleva mucho tiempo preparándose y manifestando todo lo que implica esta idea que también escribió.

"Llegué con la película hecha en mi cabeza y ha sido un privilegio, porque además me rodeé de gente muy querida, delante y detrás de cámaras, es un sueño hecho realidad.

Yo, antes de ser actor era un niño que jugaba a hacer películas con su camarita y ponía a sus amigos a actuar, y ahora lo que hice fue exactamente lo mismo, ese mismo niño, con esas ganas de jugar, con sus amigos, nada más que todos, pero ahora en serio, con amigos profesionales, con cámaras de cine, pero no deja de ser ese ímpetu, esas ganas de jugar, experimentar, crear, compartir", expresa.

Noche de Bodas, según lo revelado por Ludwika Paleta, les ha llevado 12 años diseñarla, pues el escrito pasó de mano en mano, se buscó el financiamiento y cuando por fin estaba todo para realizarla, no dudó en ser parte del elenco.

"Cuando Osvaldo me habló me dijo 'ya está, ya la hacemos, ¿qué onda, le entras?', no lo dudé, dije esa película yo no veo que la haga nadie más que yo, fue un sí rotundo", cuenta la experimentada actriz de 45 años de edad.

Sobre la historia de Noche de bodas, Ludwika cuenta "un poquito" de lo que el público podrá ver en la cinta que prefiere "los sorprenda"."Lucía y Nico están enamorados, resulta que pues en su boda se encuentran con sus ex's, y pues ahí digamos que sus planes no son como ellos hubieran pensado, así que esperen a ver la película.

La cinta la filmamos en la playa, fueron seis semanas que, además de estar jugando a hacer una película, nos la pasábamos rebién, o sea, como toda la película y las primeras semanas eran de día y cuando se empezaba a ir el sol terminábamos las grabaciones, además de que iniciábamos bien temprano, pues se empezaba a ir el sol y todos corríamos hacia el mar, Osvaldo se quitaba todo lo que traíamos encima, nosotros igual, imagínate que bendición trabajar así".

Parte del elenco de este proyecto que se estrena el próximo jueves 7 de marzo en las salas de cine, son los actores Ricardo Polanco, quien actualmente participa en Está libre de la plataforma ViX, Daniel Tovar, conocido por actuar en la serie "dosmilera" de Nickelodeon, Skimo; la cantante y actriz Diana Santos, quien participó en La Academia; la standupera Isabel Fernández, así como Fernando Rebeil y Fiona Osio.

Benavides, recalcó que Noche de Bodas estará única y exclusivamente disponible en las pantallas de cine, no a través de alguna plataforma de streaming como algunos piensan, ya que la película se hizo también pensando en que el espectador viva una verdadera experiencia cinematográfica, con la promesa de que "se van a sorprender".

"Esperamos que se divierta (el público), que se entretenga y que se ría, ese es el primer objetivo de esta cinta, que la gente se la pase bomba. La 'peli' toca además ciertos temitas ahí con lo que todos vivimos, del amor, el miedo, la hipocresía, las bodas, por qué de pronto nos metemos en relaciones que no entendemos bien, por qué estamos ahí, por qué dejamos que la gente intervenga en nuestras vidas, o sea, pero es una comedia romántica, esto que te digo, en el fondo es una peripecia enloquecida de los personajes que lo único que quieren es ser felices, pero no tienen la menor idea de cómo".

Ludwika por su parte, resalta que ir a ver Noche de bodas, es una oportunidad imperdible de salir de casa y vivir toda una experiencia.

"Como dijo Osvaldo, es una película que sólo va a estar en el cine, queremos que vuelvan al cine, de que vuelvan a esa práctica donde planeas esa salida, compras tus boletos, tus palomitas, te sientas y te relajas una hora y media de carcajadas con tu persona favorita, y realmente es un rato para pasarla bien, vayan al cine, aprovechen la oportunidad", concluyó.