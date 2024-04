Le apuesta a la sororidad

La actriz, Malillany Marín alza la copa para celebrar que trabaja en la telenovela Vivir de amor, pero también que el personaje que ahí tiene fomenta la sororidad.

En la trama, la cubana encarna a "Jimena Díaz", un papel que ha resaltado por su manera de salir adelante y de no dejarse de nadie, algo que fue aprendiendo con el tiempo.

"Para mí ha sido un gran reto encarnar a 'Jimena' porque representa a muchas mujeres, a mamás que sacan adelante a sus hijos. Tras vivir con un esposo que es un patán, ella lucha en lugar de ponerse a llorar. Represento a mujeres que están pasando por esto", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Para Marín, dicho rol en la novela de Salvador Mejía busca también que las mujeres que viven violencia intrafamiliar, despierten.

"Las mujeres hemos desarrollado una sororidad muy grande. Antes, como que se nos juzgaba y señalaba bastante. En la actualidad, hemos aprendido y nuestra inteligencia emocional tiene un grado más alto. El esposo de 'Jimena' ha hecho cosas muy malas y desgraciadamente lo mismo pasa en la vida real".

Malillany agradeció a los laguneros y a las personas de todos lados, la aprobación que le han dado a Vivir de amor, en donde comparte créditos con Kimberly Dos Ramos, Gala Montes o Emmanuel Palomares.

"Gracias por abrirnos sus corazones, por dejarnos entrar a su casa a través de la novela. Los números de rating nos hablan de esta preferencia. A nombre de Salvador Mejía, se los agradezco.

"Es un melodrama lindo, cardíaco. Con el título de Vivir de amor, ya desde ahí sabemos qué viene. El amor mueve al mundo y esta historia está excelentemente escrita", manifestó.

Por otro lado, Malillany destacó que ama su carrera porque le permite ponerse en los zapatos de personalidades distintas.

"Me siento contenta y afortunada de ello. Me han dado oportunidad de realizar papeles bien variados. Me considero una actriz de carácter", compartió entusiasmada.

Además de la novela, Marín hace poco estrenó la película, Hombres hay pocos, al lado de Palmeira Cruz y Christian de la Campa.

"Es un largometraje de comedia que ya pueden ver. Nos gustó mucho y ha tenido buenos comentarios hasta ahora. Lo que quiero realizar ahora es teatro y que me permita volver a Torreón. Me encanta recorrer México".

La artista expresó que debido a la preocupación que tiene por las mujeres, ingresó en la política hace años, sin embargo, en esta época de elecciones no participará.

Durante la charla, no dudó en decir la actriz que ya se siente más mexicana que los tacos y el mismísimo mole.

"Ya llevo viviendo más tiempo aquí en México que en Cuba. Amo este país, me siento parte de esta nación. Es mi casa, mi país por elección. Ya soy chilanga, mexicana por elección".

Trayectoria

La actriz también ha actuado en:

*Rebelde

*Querida enemiga

*Un gancho al corazón

*Peregrina

*Tormenta en el paraíso