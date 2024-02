Sonia Sahar niega ser responsable del truene entre Peso Pluma y Nicki Nicole

Sonia Sahar niega ser la responsable del "truene" entre Peso Pluma y Nicki Nicole, a pesar del polémico video que circula en las redes sociales y en el que aparece paseando de la mano del cantante por un casino de Las Vegas.

Las imágenes crearon gran polémica entre los fans de la pareja, sobre todo después de que la rapera diera por terminada su relación y lamentara el comportamiento de su exnovio: "cuando no hay respeto … Yo ahí no me quedo", escribió.

Ahora, es la supuesta tercera en discordia quien decidió romper el silencio y mediante un breve video que publicó en sus redes sociales dio a conocer su verdad: "Mi nombre es Sahar, soy influencer de Los Ángeles y quería venir a hablar de lo que está pasando, porque esto se está saliendo de proporción", dijo.

Sahar también reconoció que conoce al mexicano, pero únicamente como artista, pues no estaba al tanto ni de su vida personal y mucho menos de la amorosa: "Sí, sé quién es Peso Pluma; pero no sé español, no estoy enterada de las noticias en español. No sé de su vida personal ni de su relación actual", agregó.

La modelo aprovechó para pedirle a los usuarios que paren la ola de ataques que está recibiendo en su contra, ya que jamás fue su intención romper esta relación: "No sé quién es ella (Nicki Nicole), pero quiero pedir que paren el bullying, porque no es la persona que soy. No tenía intenciones de que ellos rompieran ni nada por el estilo".

Sonia dejó claro que por el momento es todo lo que dirá al respecto, aunque anteriormente dejó entrever que podría dar detalles sobre su encuentro con el cantante.

Aunque se dio a conocer a través del escándalo, Sahar se describe como influencer y creadora digital. En su perfil de Instagram cuenta con más de 60 mil seguidores, con quienes presume de sus viajes y otros lujos.

Entre otras publicaciones, la pelinegra también suele compartir selfies y fotografías en las que presume su bien definida anatomía, pero se desconocen más detalles sobre su vida.