Sonia Monroy, formó parte del musical de Broadway Aladdin

Con carácter entusiasta e irradiando alegría, Sonia Monroy comparte con Rostros su gran experiencia que poco a poco desarrolló y la llevó a crecer dentro de los musicales, tanto en México como en el extranjero.Ha demostrado su talento al participar en importantes producciones con las que se presentó con gran preparación, donde también demostró su actuación con interpretación en inglés, lo que sin duda, requiere de un mayor esfuerzo, como lo fue en su participación en el musical de Broadway Aladdin.

¿Cómo nació tu gusto por la actuación?

Desde muy pequeña me gustaba mucho ver en la televisión la película de Vaselina, estaba muy enamorada de ella; tomaba clases de piano, de ballet, de jazz y también siento que algo que influyó mucho en mi infancia fue que casi toda mi familia canta, mi papá y sus hermanos, de parte de mi mamá mi abuelita canta; creo que todos tienen esa parte musical. Creo que nació de ese gusto, de mi familia y al mismo tiempo de estar viendo en la tele musicales.

¿Cómo fue tu preparación?

Crecí aquí en Torreón, pero creo que todo inició cuando cursaba secundaria. En el colegio inicié el taller de teatro musical y al mismo tiempo estaba tomando clases particulares con Juan José Carrillo en Talentos. Mi segunda casa era el teatro, me la pasaba o en el colegio ensayando, o en las tardes con Juan José Carrillo estudiando y preparándome en las tres disciplinas que son canto, baile y actuación. Fue hasta que llegó preparatoria, como a los 17 años, que dije ¿qué quiero hacer de mi vida? y dije, yo me quiero dedicar a esto. Empecé a buscar carreras en la Ciudad de México. Mi mamá me dijo, tu tráeme plan a, b y c, y vemos. Me fui, busqué academias y me comencé a preparar en Arte Studio y ya una vez que me mudé a la Ciudad de México estuve ahí 10 años aproximadamente y al mismo tiempo empecé a trabajar e inicié a estar en musicales profesionales. Es una carrera en la que nunca terminas de prepararte.

¿En qué proyectos haz participado?

En la Ciudad de México estuve en El sello escarlata, El violinista en el tejado, Sweeney Todd, Cats, que tuve la bendición de venir a Torreón con el tour de Cats y nos presentamos en el Coliseo, Aladdin en México y recientemente terminé Aladdin con el tour por Estados Unidos con la producción de Disney, en la que participé primero en México por casi dos años y terminando me fui a hacer el tour pero ahora completamente en inglés. Ha de ser complicado tener una participación en otro idioma Si, creo que ese fue el reto de estar en el tour, que fue aprenderme la obra ahora completamente en inglés, los diálogos, canciones, todo.

¿El teatro musical es lo tuyo?

Si, el teatro musical siempre ha sido mi pasión, mi segundo hogar, el teatro también siento que me ha dado mucho, me ha dado obviamente crecimiento personal que es lo más importante y también la oportunidad de viajar, de estar trabajando haciendo lo que amo y al mismo tiempo me ha dado muchas familias, no solamente la mía, sino también la familia de amigos que tengo en la Ciudad de México y ahora también en Estados Unidos. También a mi pareja la conocí en el teatro, así que siento que el teatro me ha dado mucho.

¿Ahora cuáles son tus planes?

En mayo terminé el tour por todo Estados Unidos y Canadá, con la producción de Disney. Conocí 21 estados, algo que nunca me imaginé. Fue muy bonito, actualmente me tomé un descanso para poder estar con mi familia y lo que sigue es que me voy a mudar a Nueva York para seguir audicionando y ver si puedo abrir camino por allá.

¿Cada cuando visitas tu tierra natal?

Siempre que puedo, siempre que tengo la oportunidad que tengo vacaciones o que tengo algún momento vengo a Torreón y trato de quedarme una o dos semanas, ahora me quedaré casi un mes, pero trato de venir a manera de lo posible porque aquí está mi familia y eso es lo que más me pesa de estar lejos y al mismo tiempo la comida, no hay nada como las gorditas, los taquitos, el chorizo, el asado, la cochinita y las tortillas de harina.

¿Cómo es un día de Sonia?

Me levanto y trato de hacer ejercicio, entrenar físicamente para más noche poder estar lista para dar función. Lo que hago es presentarme y de ahí me gusta mucho escuchar podcast para relajarme y al mismo tiempo poderme entrenar, salir para despejarme y para las 7:00 pm estoy en el teatro. Llego media hora antes de mi llamado, me maquillo, caliento, vocalizo y a dar función. Termino a las 10:30 pm y me voy a mi departamento con hambre y termino el día entre 12:00 y 12:30 am.

¿A qué crees que se deba que los sueños se pueden hacer realidad, como en tu caso?

Creo que son muchos elementos, como ser muy perseverante, esas ganas de querer cumplir esos sueños y también de confiar en uno, que no es algo fácil porque hay mucha competencia, pero al final creo que es confiar en uno y saber qué tengo yo para poder entregar o hacer diferente. La perseverancia y el seguirme preparando también es muy importante, que uno nunca deja de aprender y confiar en ti y en que todo se va ir dando.