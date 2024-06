'Soñaba estar arriba de un escenario'

Empezó presentándose en rancherías, teatros del pueblo. Donde le dieran cabida ahí estaba, lo único que quería y desea a la fecha es cantar.

Norberto Flores celebra sus 40 años de carrera y la cereza del pastel es la presentación que dará este jueves 6 de junio a las 20:00 horas en el Teatro Alberto M. Alvarado, evento que lo tiene ansioso, pero sabe bien que a los 15 segundos de que inicie el evento se sentirá como pez en el agua.

Así lo hizo saber en una entrevista que dio el lagunero a El Siglo de Torreón, dentro del programa El Sonidero Lagunero, en donde invitó a los laguneros a su concierto, para él que se ha preparado muy bien y además contará con bastantes invitados.

"Bendito Dios que se nos está dando esta oportunidad. Estaremos con la Orquesta de Oro del Sindicato de Músicos de Torreón, el Mariachi Madrugadores de Pablo Pacheco, mis amigos Dos Tipos de Cuidado de Armando Rodríguez y la presentación de Ángel Flores, mi hijo", sostuvo.

Norberto manifestó que ha preparado un gran espectáculo que espera su gente lo disfrute de principio a fin.

"El repertorio es muy extenso. Calculo que será un show de dos horas. Lo malo que no podremos meter caguamas; digo, por el calor, no por el vicio", dijo entre risas.

Confesó el artista que en estos días ha andado muy ansioso, pero sabe que pronto se le quitará ese sentimiento de miedo.

"Ya nada más dejen que pasen 15 segundos en el escenario y ni quien me pare. Hay que divertirnos. Son 40 años. Muchos piensan que inicié cantando a Juan Gabriel, y no, hay una historia más atrás. Comencé cantando rolas de Emmanuel. Iba a las ferias, a las rancherías, a donde me invitaban, iba. Un día me invitaron a una cantina, sin saber que con el tiempo sería en los bares en donde más actuaría".

Flores dejó a un lado su buen humor y al borde de las lágrimas expresó que el público nunca lo ha dejado solo.

"Sí hay un Norberto muy diferente, muy diferente al que está arriba del escenario en relación con el que se encuentra abajo, pero hay algo que comparten los dos y es que son muy transparentes. Disfruto cantar, yo soñaba estar arriba de un escenario, cuando tenía 10 años me despertaba cantando en un gran escenario. Quiero un 'sold out', no por la vanidad del dinero, sino porque yo así lo soñaba. Deseo convencer al público de que se pongan de pie a aplaudirme".

Pese a que siempre se divierte cantando, Norberto reveló que al trabajar de noche ha sufrido algunos inconvenientes y hoy en día le han salido hasta "haters", algo que nunca imaginó que le ocurriría.

"A todos los músicos nos ha pasado algo. Recordemos aquellos años de la inseguridad. Me pasaron cosas que le agradezco a Dios que aquí sigo. Además, últimamente ha habido gente que por equis causa me ha echado tierra y les voy a decir que es la primera vez que me pasa eso".

El cantautor tenía que irse a la prueba de vestuario en una conocida tienda de smokings, no sin antes invitar a la audiencia a que lo acompañe este jueves en el Teatro Alberto M. Alvarado.

"Estoy compartiendo mis 40 años de carrera. Ustedes verán muchos géneros en el escenario. Pueden comprar sus boletos en taquillas del Teatro Alberto M. Alvarado y recuerden que yo soy muy puntual para que no lleguen tarde".

Invitados

Ellos estarán con Norberto Flores hoy:

*Mariachi Madrugadores de Pablo Pacheco.

*Dos Tipos de Cuidado de Armando Rodríguez.

*Orquesta de Oro del Sindicato de Músicos de Torreón,

*Ángel Flores.